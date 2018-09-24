Реконструкция взлетно-посадочной полосы завершена в аэропорту Норильска

Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Алыкель в Норильске, основной воздушной гавани севера Красноярского края, завершена. Обновленная полоса уже приняла первые самолеты.

Реконструкция полосы велась на протяжении трех летних сезонов. Это уникальный опыт в российской и международной практике в условиях «вечной мерзлоты», реализованный в установленные сроки и с высоким качеством. Строительные работы третьего этапа завершены, Росавиация выдала аэропорту Сертификат соответствия.

2018 год стал пиковым по объему строительных работ и самым сложным с точки зрения выполнения полетов: был задействован укороченный участок полосы, самолеты и пассажиры обслуживались на временной площадке. Предварительно была проведена особая подготовка экипажей самолетов для полетов на ограниченную полосу в сложных метеоусловиях.

По словам Сергея Кручинина, капитана воздушного судна Boeng 737-800, приземлившегося здесь в понедельник, новая полоса полностью соответствует стандартам европейского качества и отличается от старой как «Мерседес» от «Запорожца».





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Планы на 2019 год

«В следующем году еще будет целый строительный сезон, но основной этап реконструкции — ВПП — завершен. Никаких неудобств (при работах в 2019 году — прим. ТАСС) для жителей региона не будет», — сказал на брифинге старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин.

На следующий год запланированы замена оставшихся покрытий перрона, а также завершение строительства ряда объектов аэропорта — патрульной дороги, ограждений, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции.

Реконструкция

Реконструкция аэропорта Норильска — важнейший этап развития Арктической зоны. Норильский аэропорт — это аэропорт федерального значения, который является аэродромом совместного базирования с государственной авиацией. После завершения реконструкции он станет одним из самых современных аэропортовых комплексов Российской Арктики.

Финансирование проекта ведется по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России». Общий объем инвестиций в реконструкцию объектов аэропорта составит более 12,5 млрд руб. Из федерального бюджета на выполнение работ выделено 7,6 млрд руб. «Норникель», которому принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, участвует в финансировании работ, направляя на эти цели более 5 млрд руб.