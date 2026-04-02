С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания, пакет доказательной документации передан на экспертизу в Авиарегистр РФ.

В части получения одобрения главного изменения на импортозамещенный самолетИл-11 4-300 АО «Ил» полностью завершены летные испытания, пакет доказательной документации передан на экспертизу в Авиарегистр России , по итогу завершения рассмотрения документации Росавиацией будет выдано одобрение главного изменения.

Контрактация машин будет зависеть от получения сертификата. Предварительно сертификация Ил-114-300 ожидается в мае текущего года. При этом три законтрактованных борта будут сдаваться уже в текущем году.

Сейчас проведена серия совещаний по обеспечению льготного финансирования закупки второй партии самолетов и создания постоянного механизма, чтобы мы работали и имели постоянный источник финансирования для льготного лизинга доступный потребителям.

Воздушное судно Ил-114-300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

https://dzen.ru...c4SZFVorWZx3vmU