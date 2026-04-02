2 дня назад
64
Авиация

Самолет Ил-114-300 завершил летные испытания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания, пакет доказательной документации передан на экспертизу в Авиарегистр РФ.

В части получения одобрения главного изменения на импортозамещенный самолетИл-114-300 АО «Ил» полностью завершены летные испытания, пакет доказательной документации передан на экспертизу в Авиарегистр России, по итогу завершения рассмотрения документации Росавиацией будет выдано одобрение главного изменения.

Контрактация машин будет зависеть от получения сертификата. Предварительно сертификация Ил-114-300 ожидается в мае текущего года. При этом три законтрактованных борта будут сдаваться уже в текущем году.

Сейчас проведена серия совещаний по обеспечению льготного финансирования закупки второй партии самолетов и создания постоянного механизма, чтобы мы работали и имели постоянный источник финансирования для льготного лизинга доступный потребителям.

Воздушное судно Ил-114-300 — это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).Первый Международный транспортно-логистический форум проходит 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости — генеральный информационный партнер МТЛФ.

Источник: ria.ru

    . Догор . Догор02.04.26 14:24:01

    Дай Бог увеличить производство в разы.

    Нет аватара Алексей Растригин02.04.26 15:06:06

    Ну, доброго полета этой «птице»!          

    Нет аватара senima5602.04.26 15:27:45

    Давно ждём! Очень давно! Заждались уже. Скорее в серию!

    Владимир Козлов Владимир Козлов02.04.26 17:47:06

    Отлично! После Архангельска препятствий в получении удостоверения не осталось!

  • Нет аватара BRO03.04.26 12:37:30

    Это значит все, можно в авиокомпани и на регулярные рейсы?

  • Нет аватара alexm03.04.26 14:26:24

    так ждем первые три машины в 2026 году!!!
    Зарубежные покупатели уже оценили модернизированный российский самолет. в феврале ОАК подписала предварительное соглашение на поставку шести самолетов Ил-114-300 с индийской компанией Flamingo Aerospace. Поставки запланированы на 2028 год. Получилось, что российский лайнер заказан иностранцами даже раньше, чем отечественными авиакомпаниями.

  • Tevton Tevton04.04.26 06:10:31

    Ждём развёртывания ритмичного серийного производства.
    Хотелось бы, чтобы разработчики/изготовители не забывали про периодические модернизационные работы после запуска серии.

