На Камчатке ввели в эксплуатацию учебно-тренировочный комплекс для моряков

Новейший специализированный учебно-тренировочный комплекс (УТК) для экипажей надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ввели в эксплуатацию на Камчатке. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«В Петропавловске-Камчатском запущен в эксплуатацию новейший специализированный учебно-тренировочный комплекс для экипажей надводных кораблей Тихоокеанского флота. Это пока единственный в военно-морском флоте и во многом уникальный комплекс для отработки действий личного состава надводных кораблей и судов при возникновении аварийных ситуаций», — сказал он.

В УТК организован полный учебный цикл — от теоретических занятий в классах до практических действий на учебных местах. Все экипажи кораблей, катеров и судов обеспечения теперь будут проходить там обучение и сдавать зачеты по борьбе за живучесть.

Новый комплекс позволяет на двух рабочих местах отрабатывать практические действия по борьбе с поступлением воды в разные отсеки. Также он может имитировать аварийные ситуации, возникающие при получении кораблем одновременно до 10 пробоин. В учебно-тренировочном комплексе также организовано четыре места для тренировок по борьбе с пожарами. Кроме того, там есть дымовой лабиринт и пенный отсек для формирования психологической устойчивости и координации действий в условиях ЧС.

«Работа комплекса полностью автоматизирована и позволяет отрабатывать вводные аварийными партиями численностью до 10 человек на каждом рабочем месте, в том числе со звуковым сопровождением обстановки, видеоконтролем и видеофиксацией действий обучаемых», — отметил Воскресенский.