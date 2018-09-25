В Московской области открылась роботизированная ферма на 260 голов

28 августа 2018 года в АО «Зеленоградское» (Пушкинский район, Московская область) состоялось открытие первой роботизированной фермы на 260 голов.

В хозяйстве установлены четыре робота-дояра® VMS™, Навигатор стада™ и охладитель молока DXCE компании «ДеЛаваль».

Более того, это первое хозяйство в Московской области, где в сентябре 2018 года будет установлен автоматизированный робот-пушер «ДеЛаваль» OptiDuo™. Как говорят работники фермы, коровы достаточно быстро адаптировались к новому оборудованию, ведь роботизированное доение не только добровольное, но и бесстрессовое.

В течение 30 лет племзаводом АО «Зеленоградское» руководит Юрий Егорович Валецкий. Юрий Егорович не только добросовестно выполняет свою работу, но и вкладывает в хозяйство душу. Одним из первых в области хозяйство перешло на беспривязную систему содержания коров и доение в доильном зале. Основными видами деятельности предприятия сегодня являются производство молока и молокопродуктов, молочное и племенное животноводство по выращиванию голштинизированного скота на основе холмогорской породы (насчитывается более двух с половиной тысяч голов), выращивание картофеля, зерна и кормовых культур.

В августе 2010 года запущено производство по переработке собственного молока, и на сегодняшний день выпускается широкая линейка молочной продукции. АО «Зеленоградское» поставляет свежие натуральные молочные продукты собственного производства жителям Пушкинского и соседних районов, а также Москвы.