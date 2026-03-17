В Московской области запустили МТФ «Елгозино» мощностью 9,6 тыс. тонн молока в год
В городском округе Клин, в районе деревни Болдыриха, заработал новый животноводческий комплекс ООО «МТФ «Елгозино». Современная ферма рассчитана на 800 дойных коров.
Инвестиции в проект превысили 3,2 млрд рублей
Комплекс общей площадью 45 тыс. м2 включает 25 тыс. м2 основных производственных помещений — коровник, доильно-молочный блок, административное здание с санитарным пропускником, сухостойное отделение, телятник, профилакторий, нетелиный корпус, а также 20 тыс. м2 вспомогательной инфраструктуры, включая трансформаторную подстанцию, помещения для хранения кормов и сельхозтехники, котельную и инженерные объекты.
ООО «МТФ «Елгозино» основано в 2012 году и входит в состав ГК «Агрофирма Елгозинское». Компания специализируется на молочном животноводстве, производстве сырого молока и выращивании нетелей голштино-фризской породы. За счет реализации инвестиционного проекта создано более 30 дополнительных рабочих мест.
