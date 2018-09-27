Два участка федеральной дороги «Вилюй» введены в эксплуатацию в Якутии

26 сентября состоялось торжественное открытие участка дороги с асфальтобетонным покрытием на федеральной трассе «Вилюй».

В рамках торжественного мероприятия на 61 км федеральной трассы «Вилюй» также состоялось открытие Стелы, обозначающей границу Горного улуса и г. Якутска.

Торжественное мероприятие посвящено завершению работ на объектах реконструкции 26 — 44 км протяженностью 18 км, участка 44-55 км на 14 км федеральной автодороги «Вилюй». Работы проведены подрядными организациями ПАО «Дорис» и ООО «Сельдорстрой».

В следующем году дорога с асфальтобетонным покрытием дойдет до улусного центра Горного улуса — села Бердигестях. Протяженность участка федеральной трассы от Якутска до данного населенного пункта более 200 км.

Также планируется приступить к строительству мостов через реку Вилюй, сейчас ведется разработка проектной документации. В следующем году на трассе в эксплуатацию планируют ввести еще два моста.