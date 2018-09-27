В «Роскосмосе» завершили разработку кресла для корабля «Федерация»

Изготовление прототипа кресла для нового российского космического корабля «Федерация» завершено, оно передано на испытания специалистам ракетно-космической корпорации «Энергия», сообщает «Роскосмос».

"По заказу РКК «Энергия» в «НПП „Звезда“ им. академика Г. И. Северина» изготовлен прототип кресла космонавта ПТК (перспективного транспортного корабля) «Федерация», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Кресло получило название «Чегет» (название горы на Кавказе). Кресло для космических кораблей «Союз» также названо в честь кавказской горы — «Казбек».

"В ходе серии экспериментов с участием специалистов проектного и летно-испытательного отдела РКК «Энергия» будет проведена эргономическая оценка его характеристик. В настоящее время НПП «Звезда» приступило к изготовлению образцов кресел для полномасштабных испытаний", — говорится в сообщении.

Разработка корабля «Федерация» на замену используемому более полувека кораблю «Союз» ведется в России с 2009 года корпорацией «Энергия». Первый полет корабля намечался на 2015 год, сейчас он планируется на 2022 год.

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года.

На сегодняшний день все наши космонавты летают в креслах «Казбек», которые установлены на кораблях. Для каждого космонавта перед полетом отливается индивидуальный ложемент, который повторяет все анатомические особенности позвоночника. По сути — слепок спины космонавта.

Космонавта буквально погружают в десятки литров жидкого гипса. Потом специалисты прощупывают каждый отпечаток пальцами — на ощупь понятнее, если есть какой-то бугорок, выступание.

На изготовление одного такого ложемента уходит несколько недель, плюс приходится делать несколько итераций, прежде, чем удается получить идеальный ложемент. Перед каждым новым полетом процедура повторяется — за время подготовки параметры космонавта могут измениться.

Для перспективного космического корабля с помощью наших специалистов было создано новое кресло — «Чегет». По традиции всем скафандрам дают названия птиц: «Беркут», «Сокол», «Орлан». Амортизационным креслам — имена горных вершин.