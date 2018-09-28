Брянский завод отправил девять тепловозов 2ТЭ25КМ в депо Великие Луки Октябрьской железной дороги

Девять магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ Брянского машиностроительного завода (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправлены в конце сентября в эксплуатационное локомотивное депо Великие Луки Октябрьской железной дороги.

Новые локомотивы будут осуществлять грузовые перевозки по маршруту Великие Луки — Волоколамск — Резекне (Латвия) — Великие Луки. Основным грузом станут нефть и уголь.

Уникальные технические характеристики, увеличенная на 20% мощность дизеля позволяют 2ТЭ25КМ вести состав весом до 5,6 тысячи тонн. Это на 400 тонн больше, чем «поднимают» локомотивы, эксплуатируемые сегодня на Октябрьской железной дороге.

Всего до конца года Брянский машиностроительный завод отправит на Октябрьскую железную дорогу 25 тепловозов 2ТЭ25КМ. Более 300 тепловозов 2ТЭ25КМ производства БМЗ уже работают на Московской, Северо-Кавказской, Приволжской железных дорогах.

Локомотивные бригады отмечают высокие динамические характеристики этих машин, обеспечение безопасности движения, комфортные условия работы, удобство в обслуживании.

С 2018 года продажу тепловозов Российским железным дорогам БМЗ осуществляет по контрактам жизненного цикла. Это означает, что предприятие несёт перед заказчиком ответственность за технически исправное состояние локомотива в течение всего срока его эксплуатации. В связи с этим в депо приписки новых тепловозов 2ТЭ25КМ — в Волгограде, Ершове, Краснодаре и Брянске — уже созданы и функционируют гарантийные центры по обслуживанию локомотивов. Будет организован такой и в Великих Луках.

Кроме того, машинисты-инструкторы из депо Великие Луки прошли обучение на БМЗ в специализированном учебном центре. В программу входил теоретический курс и занятия на тренажере, полностью имитирующем кабину тепловоза.