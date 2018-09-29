В Чечне открыта спецшкола для детей с ограниченными возможностями здоровья

Спецшкола для детей с ограниченными возможностями здоровья открылась в Грозном. В новом учебном заведении смогут обучаться дети с проблемами в физическом и психическом развитии.

«Ранее эти дети обучались в приспособленном помещении. Мы построили для них новую школу со всеми необходимыми условиями. Всего в республике к началу учебного года открылось 11 новых школ, за последние три года открыто 50 общеобразовательных учреждений», — сообщили в правительстве Чеченской Республики.

По данным министерства образования и науки республики, в школе созданы все условия для обучения детей, имеющих проблемы в физическом и психическом развитии, в ней есть спортивные площадки, кабинеты логопеда и психолога, медицинский кабинет, кабинеты трудового обучения.

Новая школа стала четвертым коррекционным учебным учреждением в регионе. Она была построена в рамках госпрограммы «Развитие образования в Чеченской Республике».

В новом учебном году в Чечне открыли свои двери 477 школ. За парты сели более 267 тысяч школьников, 32 тысячи из которых — первоклассники.