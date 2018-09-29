Опытный завод «Микрон» представил быстровозводимый мобильный склад для войсковых подразделений

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/p09AlGSJ5Ls

Опытный завод «Микрон» привез на форум «Армия-2018» действующий образец шаттловой автоматической системы хранения. Она построена на базе отечественного русскоязычного программного обеспечения и позволяет привести складское помещение в соответствие концепции «Индустрии 4.0». На уличной экспозиции выставки компания представила быстровозводимый мобильный склад для временного размещения материальных ценностей войсковых подразделений, созданный на базе грузовых стеллажей G50. Установить его в полевых условиях можно в течение восьми часов, рассказал съемочной группе Mil.Press генеральный директор «Микрона» Дмитрий Соколов.

xn--b1aga5aadd.xn--p1ai/2018/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F132/