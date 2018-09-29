В Карелии открылся первый распределительный центр крупной федеральной торговой сети

В Карелии открыли сразу два новых важных для поддержки карельских товаропроизводителей объекта — распределительный центр компании в Петрозаводске и «Фермерский уголок» в одном из магазинов «Пятерочка».

Распределительный центр будет, в том числе, принимать местную продукцию и отправлять ее в районы республики, Мурманскую область и другие регионы. Такое сотрудничество позволит существенно снизить затраты карельских производителей на грузоперевозки и расширит рынки сбыта. Площадь построенного с нуля центра составляет 15 тысяч квадратных метров, автопарк представлен 50 автомобилями.

Оборот карельских производителей в торговой сети «Пятерочка» исчисляется 360 миллионами рублей. В планах — повысить эту сумму до полумиллиарда.

Открытие распределительного центра позволило создать более 200 новых рабочих мест.

Еще одним важным шагом в сотрудничестве стало открытие «Фермерского уголка» в магазине «Пятерочка» на улицы Правды. За небольшую арендную плату карельские производители получили возможность представить свои товары в крупной торговой точке. Теперь там можно приобрести мясную, рыбную и молочную продукцию, мед и варенье местных фермеров.

Открытие распределительного центра и «Фермерского уголка» стало реализацией подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о сотрудничестве между Правительством Карелии и компанией X5 Retail Group. Сегодня торговая сеть «Пятерочка» представлена в 30 населенных пунктах республики, насчитывает 86 универсамов и один супермаркет «Перекресток».