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Транспорт и логистика

В Калининграде открыт новый сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей

  •  © newkaliningrad.ru

В Калининграде начал свою работу первый специализированный сервисный центр Grunwald по обслуживанию полуприцепной техники и грузовых автомобилей.

Ремонтная зона занимает 1200 кв.м и включает 12 постов обслуживания. Станция оборудована 3 смотровыми ямами длиной более 20 м. каждая, современным диагностическим и сварочным оборудованием, профессиональным инструментом. В центре сформирована высококвалифицированная команда профессионалов с возможностью привлечения специалистов завода для решения наиболее сложных задач. Центр предоставляет широкий спектр услуг.

  •  © grunwaldtrailers.ru
  •  © grunwaldtrailers.ru
  •  © grunwaldtrailers.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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http://grunwaldtrailers.ru/news/news/918/

транспорт, инфрастуктура
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    30.09.1807:46:46

    на мой взгляд мелковата новость. СуН вряд ли предназначался для освещения появлнений автосервисов. так и до парикмахерских дойдём.

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