В Калининграде открыт новый сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей
В Калининграде начал свою работу первый специализированный сервисный центр Grunwald по обслуживанию полуприцепной техники и грузовых автомобилей.
Ремонтная зона занимает 1200 кв.м и включает 12 постов обслуживания. Станция оборудована 3 смотровыми ямами длиной более 20 м. каждая, современным диагностическим и сварочным оборудованием, профессиональным инструментом. В центре сформирована высококвалифицированная команда профессионалов с возможностью привлечения специалистов завода для решения наиболее сложных задач. Центр предоставляет широкий спектр услуг.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- termometrix
- 29.09.201821:56
- 1
30.09.1807:46:46