В Калининграде открыт новый сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей

В Калининграде начал свою работу первый специализированный сервисный центр Grunwald по обслуживанию полуприцепной техники и грузовых автомобилей.

Ремонтная зона занимает 1200 кв.м и включает 12 постов обслуживания. Станция оборудована 3 смотровыми ямами длиной более 20 м. каждая, современным диагностическим и сварочным оборудованием, профессиональным инструментом. В центре сформирована высококвалифицированная команда профессионалов с возможностью привлечения специалистов завода для решения наиболее сложных задач. Центр предоставляет широкий спектр услуг.

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