На чемпионате Европы EUROSKILLS 2018 победила сборная России

Сборная команда России по профессиональному мастерству заняла первое место на чемпиоанате EuroSkills-2018 по количеству медалей и по количеству набранных баллов. Это стало известно на церемонии закрытия чемпионата EuroSkills Budapest 2018, в рамках которой были подведены итоги крупнейших соревнований профессионального мастерства в Европе.

Впервые в истории сборная России обошла все европейские страны по медалям. Всего сборная России завоевала девять золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали, еще 11 конкурсантов были награждены медальонами за профессионализм. Кроме того, 3 золотых и 1 серебряная медали были получены российскими участниками в презентационных компетенциях. По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, а по баллам — Австрию и Венгрию.

Лидерство в профессии подтвердили обладатели золотых медалей по компетенциям: Визуальный мерчендайзинг, Графический дизайн, Мобильная робототехника, Администрирование отеля, Сетевое и системное администрирование, Веб-разработка, Сварочные технологии, Инженерный дизайн CAD, Фрезерные работы на станках с ЧПУ.

Серебро получили участники по компетенциям: Технологии моды, Парикмахерское искусство, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Эстетическая косметология, Мехатроника, Флористика, Столярное дело, Обслуживание грузовых автомобилей.

Бронзовые медали завоевали участники по Ресторанному сервису и Производству мебели.

Еще 11 конкурсантов подтвердили мастерство и были награждены Медальонами за профессионализм в следующих компетенциях: Электромонтаж, Облицовка плиткой, Поварское дело, Ландшафтный дизайн, Сухое строительство и штукатурные работы, Кирпичная кладка, Малярные и декоративные работы, Хлебопечение, Сантехника и отопление, Промышленная автоматика.

«Россия показала свой рекордный результат — впервые мы обогнали все другие страны и по количеству, и качеству медалей. Кроме того, средний балл подготовки нашей команды оценивается в 716 баллов — это выше среднего показателя, за который дают медальон за профессионализм! Эти результаты говорят об очень качественной массовой подготовке», -рассказал об итогах генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскилсс Россия)» Роберт Уразов.

По окончании церемонии закрытия флаг EuroSkills был передан Австрии, как следующей стране, в которой пройдет чемпионат Европы. EuroSkills 2020 пройдет в городе Грац, а в 2022 году чемпионат Европы состоится в Санкт-Петербурге. Кандидатуру северной столицы единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe на Генеральной ассамблее европейской организации в марте 2018 года.

EuroSkills — это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29-ми стран-участницWorldSkills Europe.

С 25 по 29 сентября 2018 года шестое по счету первенство прошло в Будапеште. В соревнованияхEuroSkills 2018 по 41 компетенции приняли участие 48 российских ребят из 17 регионов России. Всего в чемпионате в столице Венгрии приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.

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Лучший представитель

Студент третьего курса Поволжского государственного колледжа 19-летний фрезеровщик Михаил Воронцов стал лучшем представителем России по количеству набранных баллов на EuroSkills 2018. Награду Best of Nation юноша получил на сцене спортивной арены Papp László на церемонии закрытия первенства, сообщили в пресс-службе WorldSkills Russia.

Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и получил золотую медаль, опередив конкурентов из Австрии (2 место) и Португалии (3 место). В Национальную сборную WorldSkills Russia юноша попал благодаря победе в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который прошёл в 2017 году в Краснодаре.

«Михаил родился в Самаре в семье рабочих: мама контролер на заводе, отец — бортрадист. Юноша признается, что процессами металлообработки он увлекся еще на школьных уроках труда, когда пробовал работать на универсальных станках. В свободное время увлекается музыкой и путешествиями», — сообщили в пресс-службе.

Следующие игры — в Австрии

По окончании церемонии закрытия флаг EuroSkills был передан Австрии, как следующей стране, в которой пройдет чемпионат Европы. EuroSkills-2020 пройдет в городе Грац, а в 2022 году чемпионат Европы состоится в Санкт-Петербурге.

EuroSkills — это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe.