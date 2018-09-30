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Авиация

Сарапульский электрогенераторный завод разработал двигатель-генератор для электрического самолета

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Сарапульский электрогенераторный завод представил на международном военно-техническом форуме «Армия — 2018» двигатель-генератор для российского электрического самолета АВФ-32НС, разработанного московским ООО «НаукаСофт».

Сарапульский двигатель-генератор ДГ-30НС мощностью в 30 кВт планируется устанавливать на новый самолет в качестве основного источника механической энергии на борту.

«При работе над новым агрегатом, разработанным нашими партнерами из компании „НаукаСофт“, удалось решить сложную задачу проектировщика: создать мощный двигатель-генератор с повышенной частотой оборотов в компактном корпусе и с идеальной балансировкой движущихся элементов», — рассказал о новом изделии генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.

ДГ-30НС может работать как в режиме двигателя, так и в режиме генератора. Агрегат оснащен центробежным охлаждающим вентилятором, который дает ему возможность эффективно работать при вращении в обе стороны.

«Мы давно работаем с данным предприятием (АО «СЭГЗ) над различными оборонными проектами, и новое направление будет перспективным», — сказал главный инженер проекта ООО «НаукаСофт» Альберт Давидов.

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http://segz.ru/sarapulskij-elektrogeneratornyj-zavod-razrabotal-dvigatel-generator-dlya-rossijskogo-elektricheskogo-samoleta

Сарапульский электрогенераторный завод, двигателестроение, самолет АВФ-32НС
  • Clausson Clausson
    30.09.1819:27:07

    А почему только самолет? Компактный двигатель на 40лс вполне подойдет для очень многих применений. В том числе и для авто.

    #1073189
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