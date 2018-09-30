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Детские сады и школы

В Ярославле открыт новый корпус школы № 43

  •  © yarregion.ru

1 сентября состоялось открытие нового корпуса школы № 43 Ярославля.

Общая площадь нового корпуса — более 4,5 тысячи квадратных метров. Он соединен с основным зданием двухуровневым теплым переходом.

Стоимость строительства составила около 190 млн рублей. Большая часть средств, почти 120 миллионов, выделена из федерального бюджета. Введение нового здания позволит организовать процесс обучения в одну смену.

В этом году ремонт был проведен и в старом здании школы: три помещения переоборудованы под классы начальной школы, отремонтированы лестницы.

  •  © yarregion.ru

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http://www.yarregion.ru/pages/presscenter/news.aspx?NewsId=13525

Ярославская область, новая школа
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