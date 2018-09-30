В Ярославле открыт новый корпус школы № 43

1 сентября состоялось открытие нового корпуса школы № 43 Ярославля.

Общая площадь нового корпуса — более 4,5 тысячи квадратных метров. Он соединен с основным зданием двухуровневым теплым переходом.

Стоимость строительства составила около 190 млн рублей. Большая часть средств, почти 120 миллионов, выделена из федерального бюджета. Введение нового здания позволит организовать процесс обучения в одну смену.

В этом году ремонт был проведен и в старом здании школы: три помещения переоборудованы под классы начальной школы, отремонтированы лестницы.