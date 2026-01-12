В Ярославле открылась новая школа «Волга» на 1100 мест — самая большая в области
В Ярославле на Московском проспекте торжественно открыли новую школу «Волга» на 1100 мест. Она построена в рамках национального проекта «Образование» и стала самым крупным общеобразовательным учреждением в регионе.
Школа оснащена современной инфраструктурой: более 50 учебных кабинетов, IT-зоны, мастерские, библиотека с медиацентром и столовая на 550 мест. Физкультурно-оздоровительный блок включает два спортивных зала и 25-метровый бассейн. На прилегающей территории оборудованы футбольное поле с беговыми дорожками, волейбольная и хоккейная площадки, полоса препятствий и тренажёры, сообщили в администрации Ярославской области.
