В Ярославле открылась новая современная школа, рассчитанная на 1100 учащихся
Её возвели на Московском проспекте в рамках национального проекта «Образование».
Здание оборудовано всем необходимым для учебного процесса. Помимо более 50 предметных кабинетов, здесь есть IT-пространства, мастерские и библиотека с медиацентром. Для занятий физкультурой и спортом предусмотрены два спортивных зала и отдельный 25-метровый бассейн. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, беговые дорожки и уличные тренажёры, рассказали в Правительсве Ярославской области.
Помимо этого, в Ярославской области по нацпроекту продолжают строить ещё две школы: в посёлке Красный Бор и новый корпус для угличской школы № 5. Эти объекты позволят обеспечить современными условиями обучения больше детей в разных уголках региона.
