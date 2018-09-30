Новости спортивных комплексов

Ледовый комплекс «Рассвет» снова распахнул двери перед красноярцами





© sibstudenthockey.ru

На объекте успешно завершился ремонт, приуроченный к Всемирной зимней универсиаде-2019. Во время спартакиады спорткомплекс «Рассвет» станет тренировочной площадкой для участников студенческих игр.

В Сочи после капитального ремонта открылась спортивная школа № 2

Заниматься плаванием, баскетболом и гимнастикой в отремонтированном учебном заведении смогут около 1200 ребят.





© www.sakha.gov.ru

Работы по реконструкции комплекса по ул. Поярко в олимпийской столице начались в октябре прошлого года. В здании были заменены все системы водоснабжения, водоотведения, электропроводка и вентиляция. Кроме того, было приобретено современное оборудование, которое позволяет круглосуточно контролировать температуру воды в бассейнах. Отремонтирован многофункциональный игровой зал для художественной гимнастики и баскетбола, раздевалки, чаша бассейна, а также зал, где могут разминаться пловцы.

Благодаря реконструкции увеличится количество детей, которые будут здесь тренироваться. Более того, новый бассейн имеет все стандарты для того, чтобы проводить здесь соревнования как регионального, так и федерального уровня.





© www.sakha.gov.ru

Стадион «Юность» в Екатеринбурге открылся после ремонта





© veved.ru

При подготовке к прошлому учебному году был реализован первый этап реконструкции Большой спортивной арены спорткомплекса. Стадион был построен в 1967 году и давно нуждался в ремонте и перепланировке.

В результате выполненных работ были построены три стандартные площадки для мини-футбола общей площадью более трех тысяч квадратных метров, появился 400-метровый ролледром и новый хоккейный корт.





© i.uralweb.ru

Открыт новый стадион в селе Арылах Мирнинского района Якутии





© www.sakha.gov.ru





© www.sakha.gov.ru

В рамках благотворительного проекта «ФосАгро» в Балакове открылся новый спортивный центр «Дрозд»





© saratov.gov.ru

Новый спортивный центр «Дрозд-Балаково» в школе № 25 создан на базе неиспользуемой пристройки. Он включает два спортивных зала: для самбо и дзюдо, для занятий греко-римской борьбой и боксом, раздевалки, душевые, тренерские кабинеты. Реконструкцию здания завершили в конце августа т.г. Для детей и подростков были организованы бесплатные занятия по различным видам единоборств.

Сегодня проект «ДРОЗД-Балаково» объединяет более 1 200 детей от 7 до 17 лет. С ними бесплатно занимаются 18 тренеров по 12 видам спорта: самбо, дзюдо, волейбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, шахматы, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, туризм, лёгкая атлетика и спортивные танцы.





© saratov.gov.ru



© saratov.gov.ru

После капремонта открыты теннисные корты в Подольске Московской области





© static.360tv.ru



© static.360tv.ru

Состоялось открытие отремонтированного волховского стадиона «Локомотив» в Ленинградской области





© ivbg.ru

Обновленный «Локомотив» это не просто футбольный стадион, на его территории оборудованы также залы для занятий боксом, легкой атлетикой и фитнесом.

Реконструкция стадиона «Локомотив» в Волхове началась в 2016 года по программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленобласти». В обновление вложено 105,8 млн рублей, 91 млн рублей из которых, — средства бюджета области.

Открылось муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»





© vsevologsk.com

В школе Олимпийского резерва на Приютинской улице с сентября начнут работать отделения баскетбола, волейбола, художественной гимнастики и тхэквондо. Также в последствии можно будет посетить тренажерный зал, кардиозону и позаниматься фитнесом.

Новая спортплощадка открылась в Липецкой области

Торжественное открытие новой спортивной площадки состоялось 15 сентября в селе Долгоруково. Она стала подарком местным жителям к 90-летию района, который отмечался в этот день.

Спортплощадка занимает 15 тыс. квадратных метров и сооружена по стандартам ФИФА. Под газоном находится сложнейшая система вентиляции, дренажа и слива воды. Для зрителей оборудованы комфортные трибуны, для спортсменов — удобные раздевалки. На площадке можно проводить не только спортивные соревнования, но и другие массовые праздники.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!