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Спортивные объекты

Новости спортивных комплексов

Ледовый комплекс «Рассвет» снова распахнул двери перед красноярцами

  •  © sibstudenthockey.ru

На объекте успешно завершился ремонт, приуроченный к Всемирной зимней универсиаде-2019. Во время спартакиады спорткомплекс «Рассвет» станет тренировочной площадкой для участников студенческих игр.

  •  © 1line.info
  •  © 1line.info

В Сочи после капитального ремонта открылась спортивная школа № 2

Заниматься плаванием, баскетболом и гимнастикой в отремонтированном учебном заведении смогут около 1200 ребят.

  •  © www.sakha.gov.ru

Работы по реконструкции комплекса по ул. Поярко в олимпийской столице начались в октябре прошлого года. В здании были заменены все системы водоснабжения, водоотведения, электропроводка и вентиляция. Кроме того, было приобретено современное оборудование, которое позволяет круглосуточно контролировать температуру воды в бассейнах. Отремонтирован многофункциональный игровой зал для художественной гимнастики и баскетбола, раздевалки, чаша бассейна, а также зал, где могут разминаться пловцы.

  •  © www.sakha.gov.ru

Благодаря реконструкции увеличится количество детей, которые будут здесь тренироваться. Более того, новый бассейн имеет все стандарты для того, чтобы проводить здесь соревнования как регионального, так и федерального уровня.

  •  © www.sakha.gov.ru

Стадион «Юность» в Екатеринбурге открылся после ремонта

  •  © veved.ru

При подготовке к прошлому учебному году был реализован первый этап реконструкции Большой спортивной арены спорткомплекса. Стадион был построен в 1967 году и давно нуждался в ремонте и перепланировке.

В результате выполненных работ были построены три стандартные площадки для мини-футбола общей площадью более трех тысяч квадратных метров, появился 400-метровый ролледром и новый хоккейный корт.

  •  © i.uralweb.ru

Открыт новый стадион в селе Арылах Мирнинского района Якутии

  •  © www.sakha.gov.ru

  •  © www.sakha.gov.ru

В рамках благотворительного проекта «ФосАгро» в Балакове открылся новый спортивный центр «Дрозд»

  •  © saratov.gov.ru

Новый спортивный центр «Дрозд-Балаково» в школе № 25 создан на базе неиспользуемой пристройки. Он включает два спортивных зала: для самбо и дзюдо, для занятий греко-римской борьбой и боксом, раздевалки, душевые, тренерские кабинеты. Реконструкцию здания завершили в конце августа т.г. Для детей и подростков были организованы бесплатные занятия по различным видам единоборств.

Сегодня проект «ДРОЗД-Балаково» объединяет более 1 200 детей от 7 до 17 лет. С ними бесплатно занимаются 18 тренеров по 12 видам спорта: самбо, дзюдо, волейбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, шахматы, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, туризм, лёгкая атлетика и спортивные танцы.

  •  © saratov.gov.ru
  •  © saratov.gov.ru

После капремонта открыты теннисные корты в Подольске Московской области

  •  © static.360tv.ru
  •  © static.360tv.ru

Состоялось открытие отремонтированного волховского стадиона «Локомотив» в Ленинградской области

  •  © ivbg.ru

Обновленный «Локомотив» это не просто футбольный стадион, на его территории оборудованы также залы для занятий боксом, легкой атлетикой и фитнесом.

  •  © ivbg.ru
  •  © ivbg.ru
  •  © ivbg.ru

Реконструкция стадиона «Локомотив» в Волхове началась в 2016 года по программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленобласти». В обновление вложено 105,8 млн рублей, 91 млн рублей из которых, — средства бюджета области.

Открылось муниципальное бюджетное учреждение «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»

  •  © vsevologsk.com

В школе Олимпийского резерва на Приютинской улице с сентября начнут работать отделения баскетбола, волейбола, художественной гимнастики и тхэквондо. Также в последствии можно будет посетить тренажерный зал, кардиозону и позаниматься фитнесом.

  •  © vsevologsk.com
  •  © vsevologsk.com
  •  © vsevologsk.com
  •  © vsevologsk.com
  •  © vsevologsk.com
  •  © vsevologsk.com
  •  © vsevologsk.com

Новая спортплощадка открылась в Липецкой области

  •  © admlip.ru

Торжественное открытие новой спортивной площадки состоялось 15 сентября в селе Долгоруково. Она стала подарком местным жителям к 90-летию района, который отмечался в этот день.

  •  © admlip.ru

Спортплощадка занимает 15 тыс. квадратных метров и сооружена по стандартам ФИФА. Под газоном находится сложнейшая система вентиляции, дренажа и слива воды. Для зрителей оборудованы комфортные трибуны, для спортсменов — удобные раздевалки. На площадке можно проводить не только спортивные соревнования, но и другие массовые праздники.

  •  © admlip.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2937749

спорт
  • Нет аватара burovik
    30.09.1820:34:11

    Спасибо    

    #1073200
    • Human RS Human RS
      30.09.1821:03:01

      Пожалуйста    

      У нас на сайте много новостей про новые спорткомплексы, но редко пишется о реконструкции старых, построенных еще в советские времена. Вот в этом обзоре и рассказывается о таких реконструированных за несколько последних месяцев (за исключением ледового комплекса «Рассвет» и двух новых небольших стадионов). За качественное исполнение обзора респект камраду Термометриксу.    

      Отредактировано: Human RS~21:04 30.09.18
      #1073202
    • Нет аватара termometrix
      30.09.1821:55:08

      Спасибо

      Взаимно!

      #1073210
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