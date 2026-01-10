Отечественный аналог мировых шахматных платформ — myChess — запущен в России.

«У отечественных шахматистов появилась возможность играть в шахматы онлайн в рамках собственной экосистемы myChess.app , созданной российскими программистами, впервые после введения ограничений на chess.com и блокировки крупных российских лиг на lichess.org», — сказали в пресс-службе проекта myChess.

Также в пресс-службе уточнили, что с марта 2024 года, когда платформа работала в тестовом режиме, на ней уже проходили детские, студенческие турниры, командные матчи корпоративной лиги и региональные стримы. В ближайшем будущем на myChess будет представлена возможность играть с ИИ-аватарами великих гроссмейстеров прошлого и обучаться шахматам — как на платформе, так с тренерами, индивидуально и в учебных группах.

По словам основателя экосистемы myChess Зои Арнацкой сейчас, как никогда, важны проекты, позволяющие развиваться тем, кто живет в регионах, удаленных от центра России, и давать равные возможности талантливым игрокам в шахматы.

«Миссия myChess — сделать шахматы максимально массовым видом спорта, сделать вклад в интеллектуальный капитал России и поддержать одаренных игроков», — добавила она.

Источник: ТАСС