Платформу для игры в шахматы онлайн запустили в России

© www.obninskchess.ru

Отечественный аналог мировых шахматных платформ — myChess — запущен в России.

«У отечественных шахматистов появилась возможность играть в шахматы онлайн в рамках собственной экосистемы myChess.app, созданной российскими программистами, впервые после введения ограничений на chess.com и блокировки крупных российских лиг на lichess.org», — сказали в пресс-службе проекта myChess.

Также в пресс-службе уточнили, что с марта 2024 года, когда платформа работала в тестовом режиме, на ней уже проходили детские, студенческие турниры, командные матчи корпоративной лиги и региональные стримы. В ближайшем будущем на myChess будет представлена возможность играть с ИИ-аватарами великих гроссмейстеров прошлого и обучаться шахматам — как на платформе, так с тренерами, индивидуально и в учебных группах.

По словам основателя экосистемы myChess Зои Арнацкой сейчас, как никогда, важны проекты, позволяющие развиваться тем, кто живет в регионах, удаленных от центра России, и давать равные возможности талантливым игрокам в шахматы.

«Миссия myChess — сделать шахматы максимально массовым видом спорта, сделать вклад в интеллектуальный капитал России и поддержать одаренных игроков», — добавила она.

Источник: ТАСС

Источник: www.obninskchess.ru

Комментарии 1

  • Нет аватара termometrix10.01.26 09:31:23

    Шахматы следует сделать обязательным предметом в начальной школе, считает глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов.
    По мнению Тюльпанова, шахматы помогают развивать у детей концентрацию, учат стратегическому, логическому и аналитическому мышлению. «Исследования показывают, что обучение игре в шахматы положительно влияет на успеваемость детей не только по математике и другим точным наукам, но и по гуманитарным предметам», — отметил он. «Важно, что введение этой дисциплины в школьную программу позволит ученикам, освобожденным по медицинским показаниям от физкультуры, участвовать в спортивных состязаниях, а значит, почувствовать вкус спортивной борьбы и заслуженной победы», — добавил парламентарий.В своем письме на имя министра образования сенатор напомнил, что шахматы входят в обязательную школьную программу целого ряда стран — Армении, Азербайджана, Венгрии, Испании, Мексики, Польши, а также нескольких российских регионов.
    https://ruchess...chalnoy_shkole/
    Шахматы не внесены в федеральный стандарт как обязательный предмет для всех школ России, но их введение активно продвигается и практикуется в качестве полезного дополнительного занятия для младших классов

