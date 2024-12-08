«Росэлектроника» открыла в Перми первый фиджитал-центр

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Компания «Национальные Технологии», входящая в состав Концерна «Автоматика» и холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, открыла первый в регионе фиджитал-центр по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Этот многофункциональный объект объединяет киберспортивный клуб и «умные» спортивные площадки, оснащенные современным оборудованием для тренировок, командных соревнований, обучающих курсов и подготовки к международному турниру «Игры Будущего».

Фиджитал-центр предлагает инфраструктуру для занятий как классическими видами спорта, так и цифровыми дисциплинами. Здесь доступны фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, а также тренировки по киберспорту, включая Dota 2 и CS:GO. Для физической активности предусмотрены футбольные и баскетбольные площадки, зоны для стритбола и воркаута.

Центр оснащен мультимедийными опорами, разработанными компанией «Национальные Технологии». Эти опоры играют ключевую роль в цифровой инфраструктуре, предоставляя такие услуги, как зарядка мобильных устройств, доступ в интернет, запись на тренировки и возможность создавать фото- и видеоконтент.

Генеральный директор компании Константин Юнов подчеркнул важность сочетания спорта и технологий. Новый формат позволяет гармонично развивать физический и цифровой потенциал, создавая пространство, где стираются границы между реальностью и виртуальным миром.

Центр также интегрирован с порталом QRUSport, где доступен единый QR-код. Наведя на него камеру смартфона, посетители могут получить информацию о тренировках, инструкции по оборудованию и рекомендации для безопасных занятий.

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