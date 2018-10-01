Российские силовики начали получать новейшие средства борьбы с дронами

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«Ростех» начал поставлять российским ведомствам и организациям радиоэлектронные ружья «Пищаль» и многофункциональные комплексы «Ратник» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Мы планируем существенно увеличить начатые в этом году поставки, так как из-за высокой эффективности этих средств интерес к ним очень высок. Производство данных изделий успешно освоено на двух заводах холдинга, и начиная с января 2019 года мы готовы к массовым поставкам», — сказал он.

Ранее представитель концерна «Автоматика» (разработчик этих комплексов, входит в «Ростех») сообщил РИА Новости, что в начале 2019 года концерн начнет серийные поставки «Пищалей» в интересах российских силовиков. По его словам, это ружье было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты.

«Пищаль» представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех возможных частотах.