Крупнейшему молочному комбинату Монголии переданы автомобили группы «ГАЗ»

В столице Монголии г.Улан-Баторе на центральной площади Сухэ-Батора прошла торжественная церемония передачи монгольской акционерной компании «Суу» первых молоковозов на базе шасси «ГАЗон Next».

Молочный комбинат «Суу» — старейший в Монголии и крупнейший в отрасли по доле на рынке — приступил к полному обновлению своего автомобильного парка. Проведенная в июне текущего года Минпромторгом России в г.Улан-Баторе серия мероприятий «Российско-Монгольская Инициатива» показала, что в условиях Монголии российская специальная техника может уверенно конкурировать с мировыми лидерами. Нынешняя поставка — новый шаг по дальнейшему расширению технического и торгово-экономического взаимодействия двух стран.