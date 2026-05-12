Россия и Монголия запустили стратегическое локомотивное депо в Замын-Ууде
На южной станции Замын-Ууд, ключевом узле монгольского экспорта и импорта, российско-монгольское акционерное общество «Улан-Баторская железная дорога» открыло новое локомотивное депо. Решение продиктовано устойчивым ростом перевозок между Россией и Монголией и необходимостью расширить сервисную базу для подвижного состава.
Ранее на станции работало лишь структурное подразделение депо из Сайншанда, что создавало операционную нагрузку. Запуск самостоятельного депо позволит разгрузить смежные подразделения и повысить общую производительность участка.
УБЖД, основанная в 1949 году как совместное предприятие России и Монголии, остаётся главным транспортным коридором страны: через неё проходит около 70% грузооборота и более 90% всех железнодорожных перевозок Монголии. В 2026 году оператор планирует увеличить объём грузоперевозок на 1 млн тонн по сравнению с 2025 годом — расчёты согласованы с представителями железных дорог Монголии, России и Китая.
Первый заместитель начальника УБЖД Олег Казаков в ходе церемонии открытия подчеркнул, что рост объёмов перевозок требует адекватного развития инфраструктуры, и пожелал коллективу эффективной работы в новом формате.
Техническое оснащение депо позволяет проводить текущий и профилактический ремонт локомотивов, что особенно важно для участка с интенсивным движением. Замын-Ууд граничит с китайской станцией Эрэн-Хото, поэтому от бесперебойной работы узла зависит ритмичность трансграничных поставок.
