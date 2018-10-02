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Судостроение и судоходство

На Балаковском ССЗ спустили на воду батапорт для Севастопольского морского завода

  •  © korabel.ru

20 сентября Балаковскому судостроительно-судоремонтному заводу исполнилось 100 лет. На предприятии праздник отметили спуском на воду батопорта. К юбилею предприятия был реализован уникальный проект по строительству батопорта: плавучей конструкции для Севастопольского морского завода. В торжественной обстановке о батопорт была по флотской традиции разбита бутылка шампанского, после чего конструкцию торжественно спустили на воду.

  •  © korabel.ru

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https://www.korabel.ru/news/comments/k_stoletnemu_yubileyu_balakovskogo_zavoda_na_vodu_spustili_batoport.html

Балаковский судоремонтно-судостроительный завод, Балаковский СЗЗ, Саратовская область, батапорт
  • Нет аватара alex_uns
    02.10.1801:27:55

    К сожалению, на сайте Vega Groop, куда входит БССЗ, размеров батапорта нет, но можно ориентировочно предположить, что длина его не меньше 27 м., ширина около 3 м. и высота около 10 м.

    Просто интересно на замену какого батапорта

    Западный сухой док, ориентировочно 27 м (с площадками около 30 м), снимок был сделан в 2012 г.

    •  © ff1.mosfont.ru

    Северный сухой док, а этот побольше — около 37 м (4 года назад)

    •  © wmpics.pics

    А Восточный док я не нашел пока, тоже длина около 27 м. Западный и Восточный стоят рядом и очень похожи. 152×25,8×8 и 173×25,8×9 метров и батапотры у них одинаковые.

    только во это фото 2012

    •  © ff1.mosfont.ru

    А вообще вот очень интересная статья о строительстве сухих доков Севастополя

    Отредактировано: alex_uns~07:50 02.10.18
    #1073488
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