На Балаковском ССЗ спустили на воду батапорт для Севастопольского морского завода

20 сентября Балаковскому судостроительно-судоремонтному заводу исполнилось 100 лет. На предприятии праздник отметили спуском на воду батопорта. К юбилею предприятия был реализован уникальный проект по строительству батопорта: плавучей конструкции для Севастопольского морского завода. В торжественной обстановке о батопорт была по флотской традиции разбита бутылка шампанского, после чего конструкцию торжественно спустили на воду.