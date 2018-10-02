Компания «Русмолко» вышла на рынок семенного материала сельскохозяйственных культур

Компания «Русмолко» (совместное предприятие с сингапурской Olam Int.) начала развивать новое направление деятельности и вышла на рынок в качестве производителя и поставщика семенного материала сельскохозяйственных культур. В его развитие компания вложила уже более 300 млн рублей.

Компания уже реализовала предприятиям Пензенской области и других областей Приволжского Федерального округа порядка 2,3 тысяч тонн семян яровых и озимых культур на сумму более 50 млн рублей. В 2018 году «Русмолко» подготовила 3,5 тыс. тонн семенного материала на сев внутри холдинга и на реализацию.

Базой для семеноводческой деятельности «Русмолко» стало профессиональное семеноводческое хозяйство, расположенное в Башмаковском районе Пензенской области. Здесь построен современный семенной завод, налажена транспортно-логистическая инфраструктура, имеются сушилки и склады для хранения готовой продукции. Земельный банк предприятия составляет 12 тысяч га.

Мощности семенного завода «Русмолко» позволяют производить семена зерновых, зернобобовых, мелкосемянных культур посредством полного цикла технологических операций: очистка, калибровка, протравливание семян, инокуляция и упаковка. Производственная мощность комплекса составляет 10 тонн в час. В планах «Русмолко» — вывод семенного завода на проектную мощность в 25 тысяч тонн в год, а также дальнейшее развитие партнерских отношений с мировыми лидерами селекции.