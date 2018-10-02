На новую ферму «ЭкоНива» в Рязанской области завезли первую партию скота

На новую крупную ферму, которая строится ГК «ЭкоНива-АПК» в селе Нестерово Пителинского района Рязанской области, поступила первая партия нетелей из Голландии.

231 голова крупного рогатого скота голштинской породы размещена в первом, готовом к эксплуатации, животноводческом помещении на 500 голов. Второй двор близок к завершению: уже смонтирован каркас, бетонные работы проведены на 90%, установлена половина стойлового оборудования. В третьей декаде октября на комплекс прибудет еще одна партия животных — около 800 голов. А к концу года животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 2800 коров, будет полностью укомплектован.

Строительство животноводческого комплекса в Пителинском районе началось в мае 2018 года.

Проект реализуется ООО «ОКА МОЛОКО», входящим в Группу компаний «ЭкоНива-АПК», в рамках соглашения с Правительством региона, заключенного в марте 2018 года.

Также компания ведёт интенсивное строительство фермы на 6000 голов в Шацком районе Рязанской области. Планируемый ввод в эксплуатацию — первый квартал 2019 года. До 2020 года ГК «ЭкоНива-АПК» планирует построить на Рязанщине четыре мегафермы на 14400 голов дойного стада. Общий объем инвестиций превысит 14 млрд рублей. Будет создано порядка 450 новых рабочих мест. Выход комплексов на проектную мощность позволит получать до 130 тыс. тонн молока в год.

Группа компаний «ЭкоНива» — крупнейший производитель молока в России.

http://agrofoodinfo.com/news/6216/