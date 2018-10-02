Отечественные производители систем автоматизации вышли на новый уровень развития
Российские разработчики оборудования для промышленной автоматизации нашли возможность существенно снизить себестоимость готовых технических решений, сократив затраты на их производство. Компании начали создавать решения для автоматизации какого-либо производственного процесса на основе оборудования собственного производства. Как отмечают участники рынка, причиной стал рост конкуренции.
По словам коммерческого директора КБ «АГАВА» Олега Полтавцева, в последние несколько лет спрос на решения для промышленной автоматизации демонстрирует постепенный рост, но есть сегменты рынка, где он уже крайне высок. Например, рынок автоматизации насосов и насосных станций. Такие агрегаты используются повсеместно сотнями компаний, начиная от нефтегазовой отрасли и заканчивая ЖКХ, любой из них достаточно легко поддается установке автоматики. Соответственно, обострена конкуренция: комплексных решений для автоматизации представлено много, и разработчики ищут способы повысить их надежность и качество без существенного увеличения себестоимости.
«Недавно мы вывели на рынок станции (шкафы) управления для артезианских скважин, канализационных насосных станций и насосов (АГАВА-Е-АС, АГАВА-Е-КНС, АГАВА-Е-НС). Здесь мы стали первыми, кто реализовал управляющую схему шкафов целиком на продукции нашего же производства: преобразователях частоты ERMAN (энергосберегающее оборудование) и контроллерах АГАВА ПЛК-40 c сенсорным дисплеем (выпуск контроллеров на рынок состоялся в прошлом году). Такой подход повышает совместимость и надежность всей системы в целом, а сенсорный дисплей обеспечивает удобство управления системой, мониторинг ее состояния. Все это особенно важно для объектов, нацеленных на бесперебойную работу. К тому же подход позволил оптимизировать затраты на создание готового решения для автоматизации любых типов насосных станций: достаточно было только разработать специализированное программное обеспечение, — рассказал Олег Полтавцев. — Подобных примеров у других разработчиков нет. Есть компании, которые, как и мы, производят свои преобразователи частоты и контроллеры, но они не собирают готовые станции управления».
По мнению коммерческого директора КБ «АГАВА», подобный тренд в скором времени будет наблюдаться и в других сегментах рынка промышленной автоматизации. Это свидетельствует о том, что российские разработчики таких систем и оборудования выходят на новый уровень развития.
«Другими словами, мы наблюдаем развитие реального тренда импортозамещения, когда российские компании, формируя цепочки собственных разработок, с одной стороны снижают зависимость отечественной промышленности от зарубежных технологий, а с другой стороны делают ее продукцию доступнее по цене», — добавил Олег Полтавцев.
- Павел Плонский
- 02.10.201814:48
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