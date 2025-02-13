В Свердловской области открыт новый цех по производству рентгенозащитного оборудования

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Новый цех по выпуску рентгенозащитного оборудования в Березовском запустил уральский производитель «Промет-Урал».

В строительство и запуск производства было инвестировано 60 млн рублей, создано 35 рабочих мест.

«Промет-Урал» выполняет важную функцию — импортозамещает продукцию в медицинской сфере, в атомной отрасли — везде, где требуются рентгенозащитная одежда и конструкции. Всё это востребовано как в России, так и за рубежом.

«Промет-Урал» — один из ведущих производителей рентгенозащитных изделий, работает с 2014 года. Компания выпускает одежду, маски, очки и оборудование, которые применяют в рентген-кабинетах для защиты от излучения врачей и пациентов. Вся продукция сертифицирована. На своей первой площадке компания выпускала 2 тыс. единиц рентгенозащитных конструкций и несколько десятков медицинских изделий в год.

«В связи с полной загрузкой мы решили расширить производство медицинского оборудования. Преимущество новой площадки в том, что на ней будет происходить полный цикл изготовления — от проектирования до производства готового изделия любых размеров. А вся разработка идет в нашем конструкторском бюро», — рассказал директор «Промет-Урал» Максим Пискулев.

Новый цех занимает площадь в 1 150 кв. метров и оборудован российскими автоматическими станками, которые обеспечивают высокую точность продукции. Здесь будут выпускать 5 тыс. единиц конструкций в год.

Отметим, что 2024 году компания «Промет-Урал» прошла отбор и представила Свердловскую область на коллективном стенде региона во время выставки ИННОПРОМ. При содействии Агентства по привлечению инвестиций были организованы переговоры с потенциальными покупателями. По их итогам компания заключила договор на поставку рентгенозащитных очков в ОАЭ.

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