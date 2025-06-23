Роботизация сварочных процессов на Галичском автокрановом заводе

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В декабре 2024 года были запущены в эксплуатацию новые роботизированные сварочные центры, предназначенные для сборки ключевых компонентов краново-манипуляторных установок (КМУ) и автокранов грузоподъёмностью 25-35 тонн. Современное оборудование поставлено компанией «Сварматик» (г. Кострома).

Один из комплексов — 6-осевой сварочный робот с поворотной рамой — дополнительно оснащён осями 7, 8 и 9, что позволяет достигать высокой точности позиционирования. Для обеспечения безопасности и чистоты воздуха в рабочей зоне установлена система промышленной вытяжки.

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В числе деталей, обрабатываемых с помощью новых роботов: поворотные колонны, балки выносных опор, а также короба секций телескопических стрел. Последние, как известно, требуют особо точной и надёжной сварки, ведь именно эти соединения напрямую влияют на безопасность эксплуатации кранов. Благодаря внедрению роботизированных сварочных центров, производственный процесс выходит на принципиально новый уровень автоматизации.

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Ключевые преимущества внедрения:

• Автоматизация до 90-100% сварочных операций

• Повышенная точность,повторяемость и стабильное качество швов

• Сокращение времени сварки: от 18 до 25 минут против 40-60 минут при ручной сварке

• Повышение безопасности и эргономики труда

• Исключение человеческого фактора и ошибок за счёт цифрового программирования

• Повышение долговечности сварных конструкций

Работа роботов полностью автоматизирована, все параметры сварки строго заданы в управляющей программе, что исключает отклонения и обеспечивает стабильное качество каждой единицы продукции. Уже сегодня результаты впечатляют: производительность выросла, а качество изделий стало ещё выше.

© t.me Галичский автокрановый завод продолжает уверенно двигаться вперёд, сочетая традиции машиностроения с технологиями будущего.

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