Росэлектроника начала серийное производство нейротренажеров с виртуальной реальностью

Холдинг «Росэлектроника» начал серийное производство и поставки уникального нейротренажера ReviVR с технологией виртуальной реальности для медицинских учреждений. Комплекс, разработанный Самарским государственным медицинским университетотом, поможет в реабилитации пациентов, перенесших инсульт, травмы спинного мозга и ряд заболеваний.

Массовый выпуск оборудования организован на базе московского АО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега». Это первый в России опыт передачи разработки медицинского вуза в серийное производство предприятию крупной госкорпорации.

Комплекс состоит из очков виртуальной реальности, пневмоманжетов и специализированного программного обеспечения. Нейротренажер ReviVR погружает пациента с нарушением двигательной функции в виртуальную среду и, совмещая визуальное, слуховое и тактильное воздействие, имитирует процесс ходьбы. За счет стимуляции мозговой активности нейронные связи восстанавливаются, человек «привыкает» к вертикальному положению, что благоприятно сказывается на состоянии пациента.

Нейротренажер ReviVR, разработанный Самарским государственным медицинским университетом (СГМУ), для реабилитации пациентов после инсульта представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из пневмоманжет, компрессорной установки для нагнетания в них воздуха, очков виртуальной реальности, а также специализированного программного обеспечения. Пациент погружается в виртуальную среду и может видеть себя в вертикальном положении, самостоятельно передвигаться.

Стоимость тренажера составляет около 1,5 млн рублей.

Устройство стало первой разработкой медицинского вуза, переданной в серийное производство крупной российской корпорации.

Также разработана версия нейротренажера для детей с ДЦП. Она представляет собой игровую платформу с использованием системы отслеживания движений Microsoft Kinect. Занятия проходят в форме компьютерной игры, основанной на упражнениях лечебной физкультуры — синхронные и асинхронные махи руками, ногами, приседания, повороты, прыжки. Выполняя их, ребенок заставляет анимированного героя на экране совершать движения: двигаться вперед, поворачивать в стороны, преодолевать препятствия.

«Нейротренажер — высокотехнологичный продукт, производством которого в кооперации с учеными занималось наше предприятие, исторически специализирующееся на военных разработках. Трансфер технологий из «военки» в «гражданку» и наоборот — тенденция, которая помогает создавать уникальные продукты, в том числе и для здравоохранения. Мы прогнозируем высокий спрос на ReviVR не только в России, но и за рубежом, где стоимость аналогов значительно выше», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Тренажер ReviVR был клинически испытан на пациентах в остром периоде после инсульта — в течение 48 часов после зафиксированного факта нарушения мозгового кровообращения. По результатам тестов баланса Берга пациенты, прошедшие курс реабилитации на тренажере в стационаре, улучшили показатели двигательной активности в два раза, — рассказал профессор РАН, директор Института инновационного развития, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии СамГМУ Александр Колсанов. — Занятия на тренажере показаны не только пациентам, перенесшим инсульт, но также при черепно-мозговых травмах, травмах спинного мозга, при рассеянном склерозе и болезни Паркинсона».