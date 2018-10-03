В Атяшевском районе Мордовии введен в эксплуатацию молочный комплекс на 600 голов

В селе Алово, Атяшевского района, после масштабной реконструкции запущена первая очередь молочного комплекса на 600 коров.

В результате модернизации были усовершенствованы системы освещения, вентиляции, навозоудаления. Установлен современный доильный зал типа «ёлочка» с набором необходимых функций: управлением пульсацией, автоматическим съемом доильных аппаратов, автоматизированной промывкой, возможностью учета молока и другими.

Созданы условия для специалистов и работников молочного комплекса: кабинеты для специалистов, раздевалки и комната отдыха.

Общая стоимость реконструкции составила около 34 млн. рублей. По словам руководителя ООО «Сабанчеевское» Дмитрия Игушкина, новая система содержания позволит организовать более полноценное кормление, снизить затраты труда на обслуживаемое поголовье, улучшить качество молока и создать более комфортные условия как для коров, так и для персонала.