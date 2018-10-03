На Жуковском мотовелозаводе в Брянской области сданы в эксплуатацию новые производственные корпуса
В начале нового года флагманское предприятие отрасли и главная производственная площадка компании «Веломоторс», Жуковский мотовелозавод заметно преобразился.
Полностью сданы в эксплуатацию новые производственные корпуса общей площадью 14 тысяч квадратных метров. В ближайшее время начнется монтаж разнообразного оборудования для производства новых моделей велосипедов, квадроциклов и снегоходов Stels.
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