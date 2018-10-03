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Новые заводы и цеха

На Жуковском мотовелозаводе в Брянской области сданы в эксплуатацию новые производственные корпуса

  •  © stelsmoto.ru

В начале нового года флагманское предприятие отрасли и главная производственная площадка компании «Веломоторс», Жуковский мотовелозавод заметно преобразился.

Полностью сданы в эксплуатацию новые производственные корпуса общей площадью 14 тысяч квадратных метров. В ближайшее время начнется монтаж разнообразного оборудования для производства новых моделей велосипедов, квадроциклов и снегоходов Stels.

  • Веломоторс
  • Веломоторс
  •  © stelsmoto.ru
  • Веломоторс
  • Веломоторс
  •  © stelsmoto.ru
  • Веломоторс
  • Веломоторс
  •  © stelsmoto.ru
Также запустили совершенно новую высокопроизводительную по окраске рам снегоходов, квадроциклов и другой перспективной мототехники. На линии можно окрашивать изделия из всех металлов: стали, алюминия, титана.
  • Веломоторс
  • Веломоторс
  •  © stelsmoto.ru
  • Веломоторс
  • Веломоторс
  •  © stelsmoto.ru
  • Веломоторс
  • Веломоторс
  •  © stelsmoto.ru
И, наконец, третья новость — в полную мощность заработал цех по производству пластиковых деталей. Облицовки и корпусные детали снегоходов и квадроциклов. Полный спектр изделий из пластика, все способы изготовления от ротационных до экструзионных машин.
  • Веломоторс
  • Веломоторс
  •  © stelsmoto.ru
  • Веломоторс
  • Веломоторс
  •  © stelsmoto.ru
  • Веломоторс
  • Веломоторс
  •  © stelsmoto.ru
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https://stelsmoto.ru/blog/velomotors-rasshiryaet-proizvodstvo/

Веломоторс, Брянская область
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