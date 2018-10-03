В Туле появилась современная клиника по лечению бесплодия

3 октября в Туле открылась клиника «Мать и дитя». Ключевое направление работы клиники — лечение всех форм бесплодия. Современное оборудование медицинского центра позволят справляться с проявлениями этого заболевания как у женщин, так и у мужчин.

Мощности новой клиники позволят проводить до 400 малых гинекологических операций, до 1 тыс. циклов ЭКО, включая циклы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), и более 26 тыс. приемов врачей в год.

«Клиника в Туле стала 39-м по счету медицинским центром компании. Таким образом самым „Мать и дитя“ продолжает свою линию на оказание медицинской помощи мирового класса в регионах России, где пока недостаточно представлены такие высокотехнологичные услуги и новые направления медицины, как пренатальная диагностика, преимплантационная диагностика методом NGS», — отметил генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

Руководитель группы компаний «Мать и дитя» пояснил, что клиника войдет в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи (по полису ОМС) с 2019 года. Предполагаемые объемы — 250-300 процедур в год.

Открытие клиники поможет реализации проекта «Мужское здоровье», который проводится в Тульской области. Квалифицированные урологи-андрологи клиники будут заниматься вопросами диагностики и лечения мужского бесплодия.