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Медучреждения

В Туле появилась современная клиника по лечению бесплодия

  •  © tularegion.ru

3 октября в Туле открылась клиника «Мать и дитя». Ключевое направление работы клиники — лечение всех форм бесплодия. Современное оборудование медицинского центра позволят справляться с проявлениями этого заболевания как у женщин, так и у мужчин.

Мощности новой клиники позволят проводить до 400 малых гинекологических операций, до 1 тыс. циклов ЭКО, включая циклы по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), и более 26 тыс. приемов врачей в год.

«Клиника в Туле стала 39-м по счету медицинским центром компании. Таким образом самым „Мать и дитя“ продолжает свою линию на оказание медицинской помощи мирового класса в регионах России, где пока недостаточно представлены такие высокотехнологичные услуги и новые направления медицины, как пренатальная диагностика, преимплантационная диагностика методом NGS», — отметил генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

  •  © tularegion.ru

Руководитель группы компаний «Мать и дитя» пояснил, что клиника войдет в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи (по полису ОМС) с 2019 года. Предполагаемые объемы — 250-300 процедур в год.

Открытие клиники поможет реализации проекта «Мужское здоровье», который проводится в Тульской области. Квалифицированные урологи-андрологи клиники будут заниматься вопросами диагностики и лечения мужского бесплодия.

  •  © tularegion.ru

  •  © tularegion.ru
  •  © tularegion.ru

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https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=138711

медучреждения , Тульская область
  • Нет аватара termometrix
    04.10.1801:03:48
  • Нет аватара Сергей40
    04.10.1809:47:40

    Вот чему не перестаю удивляться, так это тому, что клиники берут деньги за ЭКО вперёд, а в случае неудачного результата денег не возвращают. Неплохой бизнес, хотя следует это квалифицировать по другому.

    #1073916
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