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Roman Wyrzykowski Энергетика и ТЭК

Начато строительствo тепловой электростанции в Усолье-Сибирском Иркутской области

Компания «Эн+" начала заливку первого бетона на площадке строительства тепловой электростанции в Усолье-Сибирском Иркутской области. Это будет первая за 50 лет новая ТЭС в регионе, сообщили в компании. Проектная мощность станции — 690 МВт, что сопоставимо с действующей Ново-Иркутской ТЭЦ.

«После завершения всех работ и монтажа оборудования в Иркутской области впервые за последние 50 лет будет запущена совершенно новая современная станция», — говорится в сообщении.

Строительство ведется по программе конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов. Новая ТЭС позволит сократить прогнозный дефицит электроэнергии на юге Сибири, повысить надежность энергоснабжения и создаст условия для промышленного и экономического роста.

Бюджет проекта — не менее 250 млрд рублей. Станция будет состоять из трех энергоблоков, которые введут в эксплуатацию последовательно в 2028-2029 годах. Объект разместится на площади 52 гектара рядом с действующей ТЭЦ-11.

После заливки бетона начнется монтаж дымовой трубы, сейчас готовится площадка под строительство градирен, сообщил руководитель проекта Байкальской энергетической компании Александр Мешков.

«Эн+" — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год.

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Источник: t.me

Комментарии 5

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  • Нет аватара DimaY30.07.26 20:54:37

    Интересно, а какое топливо планируют использовать?

    #1319896
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski30.07.26 21:09:49

      «В настоящее время на площадке в круглосуточном режиме ведется устройство буронабивных свай. После бетонирования над ними будут располагаться котлы, электрофильтры и турбогенераторы. Глубина погружения составляет 25 м. Всего необходимо установить 6 тыс. свай, и к настоящему моменту уже выполнено более 40% работ», — рассказал руководитель проекта Дирекции по новому строительству Байкальской энергетической компании (входит в Эн+) Александр Мешков, отметив, что процесс ведется круглосуточно в двухсменном режиме.

      Получается что уголь.

      #1319897
    • lapshin-89 lapshin-8931.07.26 07:13:41

      Основное топливо станции — уголь, который поступает по железной дороге с угольных разрезов: Азейского и Мугунского в Тулунском районе, Черемховского, Курятского в Нижнеудинском районе Приангарья, Ирбейского, который находится в Красноярском крае.

      Отредактировано: lapshin-89~07:14 31.07.26
      #1319905
  • lapshin-89 lapshin-8931.07.26 07:15:38

       
    Вот только фотография левая )))

    #1319906