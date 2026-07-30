Начато строительствo тепловой электростанции в Усолье-Сибирском Иркутской области
Компания «Эн+" начала заливку первого бетона на площадке строительства тепловой электростанции в Усолье-Сибирском Иркутской области. Это будет первая за 50 лет новая ТЭС в регионе, сообщили в компании. Проектная мощность станции — 690 МВт, что сопоставимо с действующей Ново-Иркутской ТЭЦ.
«После завершения всех работ и монтажа оборудования в Иркутской области впервые за последние 50 лет будет запущена совершенно новая современная станция», — говорится в сообщении.
Строительство ведется по программе конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов. Новая ТЭС позволит сократить прогнозный дефицит электроэнергии на юге Сибири, повысить надежность энергоснабжения и создаст условия для промышленного и экономического роста.
Бюджет проекта — не менее 250 млрд рублей. Станция будет состоять из трех энергоблоков, которые введут в эксплуатацию последовательно в 2028-2029 годах. Объект разместится на площади 52 гектара рядом с действующей ТЭЦ-11.
После заливки бетона начнется монтаж дымовой трубы, сейчас готовится площадка под строительство градирен, сообщил руководитель проекта Байкальской энергетической компании Александр Мешков.
«Эн+" — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объединяет электростанции мощностью 19,4 ГВт и алюминиевые производства мощностью 4,2 млн тонн в год.
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