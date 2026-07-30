Ростехнадзор выдал концерну «Росэнергоатом» лицензии на размещение двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2, что стало формальным стартом проекта. В сообщении подчеркивается, что разрешения касаются энергоблоков № 1 и № 2, которые станут основой будущей станции. Решение регулятора открывает возможность перейти к первым работам на площадке, а сама новость стала важным этапом для развития энергетической инфраструктуры региона.

Подготовка площадки

После получения лицензий генеральный подрядчик «Концерн титан-2» начнет подготовительные работы, включая строительство подъездных дорог, создание строительно-монтажной базы, планировку территории и вырубку лесных насаждений. Эти шаги создадут условия для перехода к активной фазе строительства, которая стартует только после получения отдельной лицензии на сооружение станции. Для ее оформления необходимо завершить проектирование, пройти государственную экспертизу и получить одобрение Ростехнадзора.

Технические особенности проекта

Ввод двух энергоблоков Кольской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-С мощностью 600 МВт обеспечит Мурманской области стабильное и безопасное энергоснабжение. В сообщении отмечается, что новые реакторы относятся к классу современных установок средней мощности и рассчитаны на длительный срок эксплуатации — не менее 80 лет. Их конструкция включает элементы спектрального регулирования и возможность участия в замкнутом ядерном топливном цикле благодаря применению уран-плутониевого топлива.

Комментарий руководства

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев ранее подчеркивал, что Кольская АЭС-2 станет первой станцией с современными блоками средней мощности по 600 МВт. Он отметил: «Проект средней мощности является инновационным, соответствует современным требованиям энергетических систем, включая требования к маневренности, что особенно актуально для регионов с сетевыми ограничениями, в том числе для Кольского полуострова». В компании считают, что новая линия энергоблоков подходит для изолированных энергосистем как в России, так и за рубежом.

План строительства

Строительство энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС-2 запланировано на период с 2029 по 2037 год, что определено как основной этап. После завершения этих работ планируется создание еще двух аналогичных энергоблоков на той же площадке. Таким образом, проект формирует долгосрочную основу для развития энергетики региона и рассчитан на несколько десятилетий вперед.