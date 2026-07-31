MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
4 дня назад 1776
37
artal Транспорт, спецтехника и логистика

В Ярославль поступили первые 18 новых троллейбусов

В Ярославль поступили первые 18 из 46 новых троллейбусов, которые должны выйти на маршруты уже в сентябре. До 15 августа в город поступит вся партия нового электротранспорта. Троллейбусы произведены компаниями БКМ, «Синара» и «КамАЗ», однако все машины соответствуют единым требованиям по комфорту и безопасности.

Все модели низкопольные, с автономным ходом до 30 километров, что позволит работать на участках, где нет контактной сети. В салонах есть кондиционеры, разъёмы для зарядки, электронные табло, видеокамеры. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места.С поступлением последней партии троллейбусов регион завершит программу обновления общественного транспорта. По его данным, за последние годы автобусный парк области обновлён более чем на 1100 машин, закуплено 47 новых трамваев, приобретены электробусы, а после поставки всех троллейбусов парк общественного транспорта станет полностью обновлённым.

https://www.yar...px?NewsId=38796

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: yarcube.ru

Комментарии 3

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 2
    Нет аватара termometrix31.07.26 11:58:12

    «3000-й электробус вышел на маршруты столицы России
    К 2030 году парк «Мосгортранса» пополнится еще 2,3 тысячи машин, а доля электробусов превысит 85%".
    https://tehnoom.../archives/26884

    #1319923
    • 2
      Нет аватара oaroma01.08.26 20:31:58

      Считаю, что для городского транспорта электрика лучший вариант.    

      #1319962
      • 2
        Нет аватара dronson12302.08.26 01:15:33

        Как по мне всё что крутится в городе должно быть электрическим, от самых нишевых сфер и вплоть до общественного транспорта.
        У меня уже второй авто электричка и лично как по мне пути назад нет, лично для меня.

        #1319967