В Ярославль поступили первые 18 новых троллейбусов
В Ярославль поступили первые 18 из 46 новых троллейбусов, которые должны выйти на маршруты уже в сентябре. До 15 августа в город поступит вся партия нового электротранспорта. Троллейбусы произведены компаниями БКМ, «Синара» и «КамАЗ», однако все машины соответствуют единым требованиям по комфорту и безопасности.
Все модели низкопольные, с автономным ходом до 30 километров, что позволит работать на участках, где нет контактной сети. В салонах есть кондиционеры, разъёмы для зарядки, электронные табло, видеокамеры. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места.С поступлением последней партии троллейбусов регион завершит программу обновления общественного транспорта. По его данным, за последние годы автобусный парк области обновлён более чем на 1100 машин, закуплено 47 новых трамваев, приобретены электробусы, а после поставки всех троллейбусов парк общественного транспорта станет полностью обновлённым.
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