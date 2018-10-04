Горьковский автозавод разработал новую модификацию «Газели-Next», работающую на сжатом природном газе.

Главное отличие новинки — газово-бензиновый двигатель EvoTech 3.0. Напомним, что раньше метановые «Газели» оснащались ульяновскими моторами EvoTech 2.7, но увеличение рабочего объёма позволило повысить мощность до 120 л.с. при движении на бензине (при движении на сжатом газе — 109 л.с.), а максимальный крутящий момент — до 252 Н∙м (225 Н∙м).

Как известно, груз везёт вовсе не мощность, а момент. И новый двигатель по величине крутящего момента обошёл мотор ZMZ PRO: заволжский бензиновый атмосферник, который ставится на УАЗ «Профи», при 150 л.с. выдаёт отнюдь не рекордные 235 Н∙м. (Отметим, что 2,7-литровый «Эвотек» на бензине развивал 107 л.с. мощности и 221 Нм момента).

Важная особенность модернизированного двигателя EvoTech 3.0 — применение чугунного блока цилиндров вместо алюминиевого, что позволило снизить теплонагруженность и повысить стабильность работы силового агрегата при высоких температурах. Изменения коснулись и других узлов, в том числе коленвала и распредвала, головки цилиндров и поршней.

Ещё один любопытный момент — новая конструкция мотора позволяет смонтировать двухконтурную систему кондиционирования на микроавтобусах. Соответственно, у грузовых версий есть возможность одновременно установить не только кондиционер, который бы охлаждал кабину, но и отдельный компрессор для охлаждения фургона-рефрижератора.

Метан — самое экономически эффективное из используемых для коммерческого транспорта видов топлива, его применение обеспечивает снижение эксплуатационных затрат на 40-50%.Группа ГАЗ

На «Газель-Next» устанавливаются четыре газовых баллона общим объемом от 33,2 (цельнометаллический фургон) до 41,6 (бортовые модификации) кубических метра. Запас хода автомобиля — до 750 км, в том числе 300 км — на природном газе. Само газобаллонное оборудование — производства итальянских компаний Emer и OMVL.

Многоуровневая система безопасности двигателя включает скоростной клапан, ограничивающий утечку газа при повреждении газовых трубок, «пожарный клапан», обеспечивающий выпуск газа при превышении температуры 100 °C, а также предохранительный клапан, который обеспечивает выпуск газа при превышении давления 300 атм.