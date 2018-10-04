Мутновская ГеоЭС повысила мощность на 2 МВт после установки нового сепаратора



Мутновская ГеоЭС

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На Мутновской геотермальной электростанции включен в технологическую цепь станции и вышел на необходимый режим работы новый сепаратор горизонтального типа. Оборудование предназначено для очистки пара от примесей и воды. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы по реконструкции скважины Мутновской ГеоЭС и разработан специалистами АО «Дальэнергосетьпроект» по аналогии с имеющимися на станции сепараторами.

Мутновская ГеоЭС — крупнейшая геотермальная электростанция России, расположенная в Камчатском крае. Эксплуатацией станции занимается АО «Геотерм» — дочерняя компания ПАО «РусГидро». Установленная мощность составляет 50 МВт, выработка покрывает 20-30% электропотребления Камчатского края.

«Ранее в системе подачи пароводяной смеси от скважин № 53, 13 и 42 был задействован вертикальный сепаратор им. Латкина, который был выведен из технологической цепочки из-за больших потерь пара, — отметил начальник производственно-технической службы Олег Нагашев. — Благодаря вводу нового сепаратора удалось повысить эффективность очистки пара от примесей и получить дополнительно 2-2,5 МВт мощности».

Особенностями первичного геотермального пара являются высокая влажность, чрезвычайная насыщенность примесями и наличие большого количества неконденсирующихся газов. Направлять такой пар в паровую турбину недопустимо, так как она очень быстро выйдет из строя из-за капельной эрозии и коррозии. Поэтому пароводяная смесь из скважины подается в сепаратор, где происходит разделение на жидкую фазу (вода с растворенными солями) и пар. Затем очищенный пар поступает на турбину, а отсепарированная вода закачивается обратно в геотермальный резервуар по нагнетательной (реинжекционной) скважине.