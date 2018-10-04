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Фотофакты

МРК «Ураган» идёт на Север

  •  © Фото из открытых источников

Малый ракетный корабль «Ураган» (головной корабль проекта 22800 «Каракурт») проходит шлюз Верхне-Свирской ГЭС (река Свирь, Ленинградская область).

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта forums.airbase.ru Сентябрь 2018 года.

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МРК, 22800, Ураган, Свирь
  • Katamaran Katamaran
    04.10.1821:55:18

    Так Ураган или Мытищи?

    #1074118
    • A_SEVER A_SEVER
      04.10.1821:58:49

      Так Ураган или Мытищи?
      Правильно «Мытищи». Но решил в этот раз использовать старое название корабля.

      #1074119
      • Katamaran Katamaran
        04.10.1822:06:11

        Но, Каракурт Мытищи в Свири звучит круче

        #1074121
        • A_SEVER A_SEVER
          04.10.1822:12:48

          Каракурт Мытищи в Свири звучит круче
          Сочетание в одной фразе названий насекомого, города и реки звучит как бред.    

          #1074123
          • Нет аватара altman66
            04.10.1822:52:40

            Интересно, а новое название уже на борту?

            #1074135
            • A_SEVER A_SEVER
              05.10.1806:30:58

              а новое название уже на борту?
              Ещё нет. Хотя может спасательные круги уже и перекрасили.

              #1074187
          • Katamaran Katamaran
            04.10.1823:30:33

            Сие не наша инициатива, но данность объективная

            #1074143
  • диегоамиго диегоамиго
    04.10.1822:27:35

    Куда это он? Пострелять?

    #1074125
    • A_SEVER A_SEVER
      04.10.1822:29:26

      Пострелять?
      Да. Причём на максимальную дальность.    

      #1074126
      • Katamaran Katamaran
        04.10.1823:30:54

        Ракетами?

        #1074144
        • A_SEVER A_SEVER
          05.10.1806:26:48

          Ракетами?
          Да. Для артиллерийской стрельбы на каждом из флотов есть свои полигоны.

          Если видишь минус за ответ на вопрос значит тут был Олег Юшков!    

          Отредактировано: A_SEVER~07:29 05.10.18
          #1074184
      • диегоамиго диегоамиго
        05.10.1800:04:26

        Не обязательно на максимальную, но пошуметь в Баренцевом нужно. Там вроде учения «партнеров».

        #1074149
        • A_SEVER A_SEVER
          05.10.1806:29:24

          Не обязательно на максимальную
          Обязательно — это входит в программу государственных испытаний каждого ракетного корабля нового проекта, а Балтика для «Калибров» маловата.

          #1074186
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