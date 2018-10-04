МРК «Ураган» идёт на Север
Малый ракетный корабль «Ураган» (головной корабль проекта 22800 «Каракурт») проходит шлюз Верхне-Свирской ГЭС (река Свирь, Ленинградская область).
Фото с сайта forums.airbase.ru Сентябрь 2018 года.
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04.10.1821:55:18
04.10.1821:58:49 Правильно «Мытищи». Но решил в этот раз использовать старое название корабля.
04.10.1822:06:11
04.10.1822:12:48 Сочетание в одной фразе названий насекомого, города и реки звучит как бред.
04.10.1822:52:40
05.10.1806:30:58 Ещё нет. Хотя может спасательные круги уже и перекрасили.
04.10.1823:30:33
04.10.1822:27:35
04.10.1822:29:26 Да. Причём на максимальную дальность.
04.10.1823:30:54
05.10.1806:26:48 Да. Для артиллерийской стрельбы на каждом из флотов есть свои полигоны.
05.10.1800:04:26
05.10.1806:29:24 Обязательно — это входит в программу государственных испытаний каждого ракетного корабля нового проекта, а Балтика для «Калибров» маловата.