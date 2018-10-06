Обзор поставок новой дорожной и коммунальной техники

В районах Красноярского края обновился парк дорожной спецтехники.

В этом году на федеральных, региональных и муниципальных автодорогах региона будут работать 44 единицы новой специализированной дорожной техники. Спецмашины отправятся в Абанский, Берёзовский, Богучанский, Дзержинский, Емельяновский, Ирбейский, Канский, Кежемский, Красноярский, Манский, Партизанский, Рыбинский, Саянский, Тасеевский.

Отметим, что с 2012 года «КрайДЭО» в рамках инвестиционной программы предприятия, согласованной с министерством транспорта, обновляет парк дорожной техники во всех своих 15 филиалах за собственные средства. За это время дорожные подразделения государственного предприятия получили около 250 единиц техники, включая сегодняшние 44 спецмашины.

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До конца года автопарк ГП ЯО «Северный водоканал» пополнят 18 машин

Автопарк ГП ЯО «Северный водоканал» продолжает расти. Сегодня водители предприятия получили ключи от четырех новых экскаваторов и трех манипуляторов. А у участка горизонтально направленного бурения теперь появился 80-тонный разрушитель. Он предназначен для работы в больших котлованах и сможет разрушать трубы диаметром от 150 до 300 миллиметров.

До конца года на предприятии ожидается поступление еще 18 машин. Обновление парка влечет за собой и появление новых рабочих мест. На предприятии уверены, что покупка такой спецтехники — это огромный шаг вперед. Кроме того, это новые специальности и современные виды работ, которыми овладевают сотрудники.

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В распоряжение дорожных рабочих поступили автогрейдеры, каналопромывочные машины, манипулятор и шнекороторный снегоочиститель — всего 6 единиц. Техника отечественного производства пришла на смену устаревшей.

Новая дорожная техника прибыла в районные филиалы «Псковавтодора»





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В Управление автомобильных дорог Псковской области («Псковавтодор») поступила очередная партия новой дорожной техники. Государственным предприятием на средства областного Дорожного фонда закуплены еще четыре комбинированные дорожные машины. Спецтехника произведена на «Великолукском заводе Лесхозмаш».

Ранее в этом году в «Псковавтодор» уже поступили четыре грейдера, тягач с грузовым прицепом, два автомобиля «Дорожный мастер» и другая техника.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!