Российские школьники завоевали 12 золотых медалей на Международной выставке юных изобретателей

С 19 по 22 сентября в Индонезии прошла V Международная выставка юных изобретателей International Young Inventors Awards, в которой приняло участие более трехсот талантливых детей из 15 стран мира. Россию на состязании представляло 17 человек, и каждый из них вернулся домой с наградой. Наша команда продемонстрировала высокий уровень подготовки и привезла 17 медалей: 12 золотых и 5 серебряных.

Один из двух гран-при выставки достался Александру Дудкову из Нижнего Новгорода. Юный изобретатель сконструировал парус-крыло для автономного плавающего беспилотника. По словам Александра, устройство будет анализировать состояние морских акваторий и передвигаться благодаря энергии солнца и ветра.

В номинации «Самое полезное изобретение» отметили Марию Яушкину из города Саров Нижегородской области. Девушка изобрела уникальное устройство для помощи слабовидящим людям.

Наши ребята презентовали разработки для различных сфер жизни: начиная с роботов (например, коллаборативный робот для обслуживания кулеров и вендинговых аппаратов Дмитрия Затекина и Владимира Кириленко) и заканчивая устройством для братьев наших меньших (умный домик для домашних питомцев Романа Хисматуллина).

Золото:

1. Дмитрий Затекин, Владимир Кириленко, Коллаборативный робот для обслуживания кулеров и вендинговых аппаратов

2. Александр Дудков, Парус-крыло

3. Владимир Крупа, Экобот

4. Мария Яушкина, Устройство помощи слабовидящим

5. Александр Бабушкин, ящик для пожертвований «Донатор»

6. Индира Калимуллина, устройство для контроля осанки

7. Инсаф Салахов, Устройство для тушения огня с помощью эластичных Капсул

8. Ксения Беляева, Волновая энергетическая установка

9. Максим Бушуев, Глеб Горькаев, Система контроля усталости водителя — умный помощник роботизированного автомобиля

10. Роман Хисматуллин, Умный дом для домашнего питомца

11. Харченко Глеб, Двухконтурная бытовая холодильная установка, работающая на СО2

12.Денис Целиков и Анна Ряскина, Аппарат для дезинфекции зубных щеток

Серебро:

1. Глеб Воронов, Магнитно-левитационная мыльница

2. Юнус Салманов, Эмильбек Саттаров, Автоматическая система очистки стекол на очках

3. Вячеслав Астафьев, Универсальная сеялка для посева семянных материалов сельскохозяйственных культур

4. Кабанов Даниил, Радиационно-разведывательный беспилотный летательный аппарат

5. Тамирлан Нагоев, мобильная мини ГЭС на автомобильном шасси для обеспечения электроэнергией в труднодоступных районах