Владикавказский завод «Электроцинк» осуществил запуск нового оборудования

4 октября «Электроцинк», входящий в УГМК холдинг, завершил ежегодный ремонт цинкового производства и ввел основные и вспомогательные цеха в работу. Одновременно с запуском производства в эксплуатацию введены новый конечный абсорбер сернокислотного цеха (СКЦ) и модернизированная градирня паросилового цеха.

Также после остановочного ремонта в работу введена модернизированная градирня паросилового цеха БВГ-80 «Турбо», предназначенная для обслуживания технологии СКЦ. Модернизация проведена в рамках программы перспективного развития с целью повышения эффективности обслуживания технологических процессов и снижения расходов энергоресурсов, в том числе свежей технической воды. Инвестиции в реализацию проекта составили 37 млн. рублей.

Ожидаемые затраты по остановочному ремонту в текущем году составляют более 50 млн. рублей. К концу дня 5 октября электролитный цех завода «Электроцинк» выдал первые 200 тонн товарного цинка.

Как рассказал главный инженер предприятия Дмитрий Биндер, запуск цинковой ветки в работу прошёл в плановом режиме, в мероприятиях по выводу производства из ремонта были задействованы все технологические службы и цеха предприятия. Весь комплекс запланированных работ выполнен в полном объёме — это ремонты, ревизия, замена, монтаж, чистка производственного и энергетического оборудования. Ключевым объектом остановочного ремонта стал сернокислотный цех, где помимо большого объёма ремонтных работ проведены подключение, пуско-наладка и ввод нового конечного абсорбера. Его строительство вошло в Комплексную программу по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки во Владикавказе. Также введена в работу модернизированная градирня паросилового цеха.

«Запуск нового конечного абсорбера завершил программу реконструкции СКЦ, которую мы реализуем с 2008 года для минимизации воздействия производства на окружающую среду и снижения экологических рисков, а модернизированная градирня паросилового цеха стала первым пусковым объектом программы перспективного развития предприятия на 2018-2022 годы, которая позволит нам выйти на новый уровень эффективности, безопасности и экологичности производства», — отметил генеральный директор ОАО «Электроцинк» Игорь Ходыко.

Конечный абсорбер обеспечивает в технологии абсорбцию (поглощение) серного ангидрида из отходящих газов цинкового производства. Современное надёжное оборудование конечного абсорбера, в частности, распределитель кислоты UnilFo производства компании MECS, позволит повысить эффективность очистки отходящих газов свыше 99,99%, снизить гидравлическое сопротивление и в целом стабилизировать работу цеха. К строительству объекта завод приступил в феврале 2017 года, стоимость всего комплекса работ по конечному абсорберу составила 186 млн. рублей. В рамках программы технического перевооружения СКЦ в 2010-2017 гг. завод построил и ввёл в эксплуатацию новые контактный аппарат и туманоуловитель, промежуточный абсорбер, промывные и сушильную башни, санитарную трубу. Это важнейшие объекты, задействованные в утилизации обжиговых газов и производстве серной кислоты.