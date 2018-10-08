В Москве началась проходка тоннеля на южном участке Большой кольцевой линии метро

Между станциями «Каховская» и «Зюзино» южного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) начали прокладывать правый перегонный тоннель. Тоннелепроходческому комплексу (ТПМК) предстоит пройти около одного километра на глубине 16 метров. Достичь котлована строящейся станции метро «Зюзино» рабочие планируют во втором квартале 2019 года.

В строительстве нового кольца метро задействованы около семи тысяч человек. Работы по созданию Большой кольцевой линии ведутся в сложнейших условиях плотной городской застройки.

Проходку правого перегонного тоннеля будет вести тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-219 диаметром шесть метров. По старой традиции ему дали женское имя «Роза». Комплекс, произведенный в 2012 году, ранее работал на строительстве дренажно-коммуникационных тоннелей в Ашхабаде.

«Примерно 980 метров пройдем в направлении станции „Зюзино“. Таким образом мы соединяем существующую станцию „Каховская“ со строящейся, продлеваем линию на запад и идем навстречу нашим метростроевцам, которые ведут работы на юго-западном и западном участках», — пояснили в Департаменте строительства Москвы .