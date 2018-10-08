«Нэфис косметикс» начала поставки моющих средств в торговую сеть Вьетнама

АО «Нэфис Косметикс» начало экспорт продукции во Вьетнам. Первые 16 тонн продукции уже доставлены в Ханой, Хошимин и другие крупные города для продажи в торговых сетях. Речь идет о жидких моющих средствах и гелях для стирки под брендами Sorti и AOS.

«Вся продукция нашей компании прошла обязательную процедуру сертификации соответствия стандартам качества во Вьетнаме и Китае, и получила разрешение на продажу в этих странах. Согласно полученным документам мы также можем реализовывать свою продукцию в Гонконге и Камбодже», — сообщила «Реальному времени» директор по продажам «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова.

В 2017 году началось сотрудничество российского предприятия с торговой сетью Китая Expo. В городах Шанхай, Гуанчжоу, Пекин, Шэньчжэнь и других продаются сухие и жидкие моющие средства «Нэфиса».

Производственные площади ГК «Нэфис» базируются на территории Татарстана.

ГК «НЭФИС» — один из крупнейших в России производителей товаров массового повседневного спроса — бытовой химии и масложировой продукции.

В группу входят четыре крупных производственных предприятия: АО «Нэфис Косметикс», АО «Казанский маслоэкстракционный завод», АО «Казанский жировой комбинат» и АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ».

Продукция предприятий Группы «НЭФИС» выпускается под известными федеральными брендами AOS, BiMAX, SORTI, «Биолан», «Я родился», «Заводъ Братьевъ Крестовниковыхъ», Mr.Ricco, «Миладора», «Ласка», и реализуется через дистрибьюторскую сеть, охватывающую все регионы РФ и страны СНГ.