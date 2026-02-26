В Нэфис Косметикс внедрено новое технологическое оборудование для производства полимерной тары. Оно включает высокоскоростную машину по выдуву ПЭТ-бутылок и компрессорную станцию.

Новая высокоскоростная машина производит ПЭТ-бутылки объемом 0,45л и 0,9л. Она имеет ротационный принцип действия, благодаря которому процесс выдува идет непрерывно. Мощность машины составляет до 14 тыс. флаконов в час.

С запуском нового оборудования мощности Нэфис Косметикс по производству ПЭТ-тары выросли до 14,1 млн флаконов объемом 0,45л или 12,1 млн флаконов объемами 0,65л и 0,9л в месяц. При этом обеспечена большая вариативность для выпуска широкого ассортимента продукции, снижены энергозатраты и создана возможность быстро перенастраивать оборудование на производство разных форматов упаковки.

Проект по повышению производительности труда реализован на заводе жидких моющих средств (ЖМС) Нэфис Косметикс. Инвестиции составили 582 млн рублей.

Компрессорная станция включает три воздушных винтовых компрессора общей производительностью до 133,6 кубометров сжатого воздуха в минуту. Станция обеспечивает замкнутый контур подачи качественного воздуха на весь парк выдувного оборудования: сегодня в нем 35 машин, которые выпускают флаконы и колпачки разных форматов.

Помимо оборудования для выдува полимерной тары для завода приобретены автоматы групповой упаковки, этикетировочные автоматы, автоматическая поршневая машина для розлива готового продукта и др.

Собственное производство полимерной тары в Нэфис Косметикс появилось в 2001 году. Изначально в него входили 5 пневмоформовочных машин и 5 термопластавтоматов. На сегодняшний день завод ЖМС полностью обеспечивает себя полимерной тарой, сырье для которой поставляется отечественными производителями.

Кроме того, уже 25 лет в Нэфис Косметикс действует программа по обороту вторсырья: сегодня доля вторичного пластика в упаковке компании составляет 20-40% в зависимости от формата тары.