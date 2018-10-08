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Фотофакты

Юбилей АО «Ремдизель»

6 октября АО «Ремдизель» празднует свой 40-летний юбилей. Именно 6 октября 1978 года руководство завода КАМАЗ подписало приказ № 474 о создании Завода по ремонту двигателей мощностью 100 тыс. ремонтов двигателей и 50 тыс. коробок передач в год.

  •  © ic.pics.livejournal.com
За 40 лет АО «Ремдизель» освоило новые сферы деятельности, включая ремонт по техническому состоянию и капитальный ремонт автомобилей УРАЛ и двигателей ЯМЗ

  •  © ic.pics.livejournal.com

Если театр начинается с вешалки, то ремонт автомобиля — со снятия узлов и агрегатов, которые суть есть ремонтируются, и помывкой автомобиля

  • IMG_9108
  • IMG_9108
  •  © ic.pics.livejournal.com
Как видим, работы много. Только в данном цехе имеется 13 постов, каждый из которых сдает шесть машин в месяц. Соотношение ремонтируемых автомобилей УРАЛ и КАМАЗ составляет примерно 1:3
  • IMG_9113
  • IMG_9113
  •  © ic.pics.livejournal.com
«Мирное сосуществование» УРАЛов и КАМАЗов
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  • IMG_9115
  •  © ic.pics.livejournal.com
Снятые с автомобилей двигатели КАМАЗ-740 и ЯМЗ-236, которые скоро отправятся в капитальный ремонт
  • IMG_9123
  • IMG_9123
  •  © ic.pics.livejournal.com
Новые и капитально отремонтированные двигатели ждут своей очереди на установку в автомобили
  • IMG_9121
  • IMG_9121
  •  © ic.pics.livejournal.com
Ремонт УРАЛов ведется с 2017 года, уже отремонтировано более 100 автомобилей семейства «УРАЛ-4320» пяти модификаций
  • IMG_9164
  • IMG_9164
  •  © ic.pics.livejournal.com
С 2014 года предприятие ведет ремонты машин семейства МТ-ЛБ
  • IMG_9165
  • IMG_9165
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • IMG_9176
  • IMG_9176
  •  © ic.pics.livejournal.com
Кроме ремонта, АО «Ремдизель» ведет и самостоятельную модернизацию машин МТ-ЛБ, в частности, за счет замены традиционной механической (внизу) трансмиссии на гидромеханическую (сверху)
  • IMG_9166
  • IMG_9166
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • IMG_9167
  • IMG_9167
  •  © ic.pics.livejournal.com
Другим направлением перспективной работы по МТ-ЛБ является замена штатного двигателя ЯМЗ-238 на двигатель КАМАЗ, что даст выигрыш в массе и повышение энерговооруженности
  • IMG_9185
  • IMG_9185
  •  © ic.pics.livejournal.com
С момента начала работы по МТ-ЛБ в «Ремдизеле» была создана кооперация, своими силами и с ее помощью освоено производство 90% комплектуюющих этой машины, остальные 10% восстанавливаются в России
  • IMG_9188
  • IMG_9188
  •  © ic.pics.livejournal.com
Очередная машина МТ-ЛБ вернулась с пробега для представления военной приемке

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https://bmpd.livejournal.com/3367908.html

Ремдизель, МТ-ЛБ
  • юрич юрич
    08.10.1817:28:42

    классный обзор.

    Только вот вопрос остался

    С момента начала работы по МТ-ЛБ в «Ремдизеле» была создана кооперация, своими силами и с ее помощью освоено производство 90% комплектуюющих этой машины, остальные 10% восстанавливаются в России
       

    Т.е «Ремдизель» не в России…

    #1075165
    • Нет аватара Юрген
      08.10.1817:34:30

      Нет, тут надо понимать так, что 90% деталей производят, а 10% восстанавливают.

      #1075167
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