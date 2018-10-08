Юбилей АО «Ремдизель»

6 октября АО «Ремдизель» празднует свой 40-летний юбилей. Именно 6 октября 1978 года руководство завода КАМАЗ подписало приказ № 474 о создании Завода по ремонту двигателей мощностью 100 тыс. ремонтов двигателей и 50 тыс. коробок передач в год.

За 40 лет АО «Ремдизель» освоило новые сферы деятельности, включая ремонт по техническому состоянию и капитальный ремонт автомобилей УРАЛ и двигателей ЯМЗ

Если театр начинается с вешалки, то ремонт автомобиля — со снятия узлов и агрегатов, которые суть есть ремонтируются, и помывкой автомобиля

Как видим, работы много. Только в данном цехе имеется 13 постов, каждый из которых сдает шесть машин в месяц. Соотношение ремонтируемых автомобилей УРАЛ и КАМАЗ составляет примерно 1:3«Мирное сосуществование» УРАЛов и КАМАЗовСнятые с автомобилей двигатели КАМАЗ-740 и ЯМЗ-236, которые скоро отправятся в капитальный ремонтНовые и капитально отремонтированные двигатели ждут своей очереди на установку в автомобилиРемонт УРАЛов ведется с 2017 года, уже отремонтировано более 100 автомобилей семейства «УРАЛ-4320» пяти модификацийС 2014 года предприятие ведет ремонты машин семейства МТ-ЛБКроме ремонта, АО «Ремдизель» ведет и самостоятельную модернизацию машин МТ-ЛБ, в частности, за счет замены традиционной механической (внизу) трансмиссии на гидромеханическую (сверху)Другим направлением перспективной работы по МТ-ЛБ является замена штатного двигателя ЯМЗ-238 на двигатель КАМАЗ, что даст выигрыш в массе и повышение энерговооруженностиС момента начала работы по МТ-ЛБ в «Ремдизеле» была создана кооперация, своими силами и с ее помощью освоено производство 90% комплектуюющих этой машины, остальные 10% восстанавливаются в РоссииОчередная машина МТ-ЛБ вернулась с пробега для представления военной приемке