В Пензенской области введено в оборот более 39 тыс. гектаров неиспользуемой пашни

Мероприятия по вовлечению в оборот неиспользуемых земель активно реализуются организациями агропромышленного комплекса и сельскохозяйственными товаропроизводителями Пензенской области.

На сегодняшний день на территории области введено в оборот более 39 тыс. гектаров неиспользуемой пашни, также проведена раскорчевка деревьев и очищено от древесно-кустарниковой растительности около 8 тыс. гектаров.

Министерство сельского хозяйства Пензенской области уделяет особое внимание вопросу ввода в оборот неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначения.