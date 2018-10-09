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Агропром и пищевая промышленность

В Пензенской области введено в оборот более 39 тыс. гектаров неиспользуемой пашни

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Мероприятия по вовлечению в оборот неиспользуемых земель активно реализуются организациями агропромышленного комплекса и сельскохозяйственными товаропроизводителями Пензенской области.

На сегодняшний день на территории области введено в оборот более 39 тыс. гектаров неиспользуемой пашни, также проведена раскорчевка деревьев и очищено от древесно-кустарниковой растительности около 8 тыс. гектаров.

Министерство сельского хозяйства Пензенской области уделяет особое внимание вопросу ввода в оборот неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначения.

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http://mcx.ru/press-service/regions/v-penzenskoy-oblasti-vvedeno-v-oborot-bolee-39-tys-gektarov-neispolzuemoy-pashni/

Пензенская область, Минсельхоз
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