В Пензенской области введено в оборот более 39 тыс. гектаров неиспользуемой пашни
Мероприятия по вовлечению в оборот неиспользуемых земель активно реализуются организациями агропромышленного комплекса и сельскохозяйственными товаропроизводителями Пензенской области.
На сегодняшний день на территории области введено в оборот более 39 тыс. гектаров неиспользуемой пашни, также проведена раскорчевка деревьев и очищено от древесно-кустарниковой растительности около 8 тыс. гектаров.
Министерство сельского хозяйства Пензенской области уделяет особое внимание вопросу ввода в оборот неиспользуемых плодородных земель сельскохозяйственного назначения.
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