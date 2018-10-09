В Саратове открыт детский сад на 160 мест

В 7-м микрорайоне поселка Солнечный-2 областного центра 9 октября открылся новый корпус детского сада № 144.

Строительство объекта началось в сентябре прошлого года в рамках федеральной программы. Новые помещения позволят дополнительно разместить 160 детей. Важно, что здание оборудовано медицинским и пищевым блоками, прачечной, музыкальным и спортивным залами.

В учебном заведении «Солнечная страна» есть студия, где дети учатся делать фото и видео, музыкальный зал с костюмерной, кабинет английского языка, физкультурный кабинет и многие другие.

На территории детского дошкольного учреждения установлено игровое и спортивное оборудование.