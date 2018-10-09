В Белгородской области начали работу два новых молочных комплекса



молочный комплекс СПК "Большевик"

© milknews.ru

В Красногвардейском районе Белгородской области построены новые животноводческие комплексы.

В селе Уточка СПК «Большевик» реализует проект «Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада». Общая стоимость проекта 765 млн рублей. Большая часть суммы уже освоена. Закуплены племенные животные красной датской породы.

В селе Сорокино предприятие «Агропрод» реализует инвестиционный проект «Создание животноводческого комплекса на 1500 голов дойного стада». Производственная мощность комплекса 10,5 тыс. тонн молока в год. Общая стоимость проекта свыше 1 млрд рублей. Были приобретены племенные нетели симментальской породы. В настоящее время поголовье здесь составляет около 2 тысяч голов КРС. Уже произведено 2357 тонн молока.

Белгородская область занимает третье место в ЦФО по объёмам производства молока. Валовое производство молока за 2017 год составило около 600 тыс. тонн. Численность дойного стада в регионе — 90 тыс. голов. Только за последние 3 года с привлечением господдержки построено 5 молочно-товарных комплексов на 6,7 тыс. голов коров, в текущем году готовятся к вводу еще 3 комплекса на 4,7 тыс. голов.



молочный комплекс СПК "Большевик"

© milknews.ru



молочный комплекс "Агропрод"

© milknews.ru