В Кемеровской области запущена центральная обогатительная фабрика «Краснокаменская»

4 декабря в Киселевске запущена в строй обогатительная фабрика «Краснокаменская».

Фабрика «Краснокаменская» ГК ТАЛТЭК будет обогащать уголь коксующихся и энергетических марок с добывающих предприятий компании, давая на выходе качественный товарный продукт для металлургии, коксового производства и энергетики.

Оборудование — самое современное и высокопроизводительное, практически полностью российского производства. В частности, установлена автоматизированная система управления, которая будет передавать информацию с датчиков и автоматических весов на центральный пульт диспетчерской.

С выходом на проектную мощность в 2019 году на предприятии будет создано в целом 300 рабочих мест для жителей Киселевска, Новокузнецка и Прокопьевского района. По прогнозу на 2019 год фабрика принесет в бюджеты всех уровней 100 млн рублей налогов. Сумма основных капиталовложений: 1 очередь — 2,5 млрд рублей, 2 очередь — 1 млрд рублей.

На фабрике «Краснокаменская» уже работают порядка 200 человек, при выходе на проектную планируется увеличить численность персонала до 300 человек.

На обогатительной фабрике предусмотрен исчерпывающий перечень природоохранных мероприятий, которые позволят максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду. В том числе полностью исключен сброс грунтовых вод с промплощадки фабрики и попадание пыли в реку. Кроме того, создан «зеленый щит» со стороны д. Афонино: высажено 3 тыс. 600 саженцев сосны, березы и рябины.https://tass.ru/sibir-news/5867212?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop